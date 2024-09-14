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Суббота 14 сентября

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Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию

Принц Гарри принял решение вернуться в Великобританию
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Принц Гарри намерен приехать на родину со своей семьей.

Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.

Как стало известно, принц Гарри не просто так принял решение вернуться в Великобританию. Он и его семья были приглашены на Рождество. Но, как оказалось, праздновать герцог Сассекский будет не в кругу своей семьи, а с родственниками принцессы Дианы Спенсерами.

Впрочем, недавно принц уже нарушал свое обещание не приезжать на родину, когда посетил похороны своего другого дяди Лорда Фэллоуза и гостил как раз таки у Чарльза Спенсера. После процедуры прощания член монаршей семьи задержался в стране, чтобы посетить могилу своей матери.

Многие поклонники восприняли это решение герцога как стремление позлить своего отца и показать, что он и без его "милостей" вполне хорошо себя чувствует.

Ранее сообщалось о том, что свой 40-летний юбилей Гарри планирует отметить с друзьями. Он отправится в небольшое путешествие с небольшой компанией. В обществе уже окрестили это событие "холостяцкой вечеринкой" и напомнили принцу о том, как еще до брака его фото попало во все таблоид страны. Тогда, правда, член семьи монархов имел репутацию гуляки и дебошира.

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14 сентября 2024, 06:28
Принц Гарри. Фото: YouTube / @MixShow_official
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Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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