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Четверг 8 августа

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Враждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах

Враждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах
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Принц Гарри и принц Уильям могут встретиться лицом к лицу на похоронах своего дяди, лорда Роберта Феллоуза. Это событие имеет особое значение на фоне их продолжающейся вражды.

Ухудшение взаимоотношений братьев началась после женитьбы Гарри на Меган Маркл в 2018 году. С тех пор близкие не общаются, и их отношения стали предметом обсуждения в СМИ.

Смерть Роберта Феллоуза, который ушел из жизни 29 июля в возрасте 82 лет, стала тяжелым ударом для семьи Спенсеров, к которой принадлежат как Гарри, так и Уильям. Роберт был женат на Джейн Феллоуз (урожденной Спенсер), сестре принцессы Дианы, и имел близкие отношения с племянниками. Важно отметить, что Джейн была значимой фигурой в жизни Гарри: она читала стихи на его свадьбе с Меган, что подчеркивает их родственные узы.

На похоронах ожидается большое количество членов семьи и друзей, что создает потенциально напряженную атмосферу для братьев. Как сообщает издание Daily Beast, присутствие Гарри на похоронах может вызвать много споров и драмы, учитывая сложные отношения между ним и Уильямом. Бывший друг Гарри отметил, что ему будет очень грустно, если он не сможет поддержать Джейн в этот трудный момент.

Несмотря на то что представители Гарри пока не подтвердили его участие в похоронах, многие считают, что это было бы важным шагом для восстановления семейных связей. Однако текущая напряженность между братьями может стать препятствием для этого. Их конфликт стал более открытым после выхода мемуаров Гарри "Spare", где он подробно описал свои разногласия с Уильямом, включая физическую стычку.

Похороны Роберта Феллоуза могут стать не только местом прощания с любимым родственником, но и возможностью для Гарри и Уильяма пересмотреть свои отношения. Время покажет, смогут ли они оставить в прошлом свои разногласия ради памяти о семье и поддержки друг друга в трудные времена.

Телеграм канал

8 августа 2024, 06:17
Принц Гарри. Скриншот: YouTube-канал "60 Minutes"
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Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

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Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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