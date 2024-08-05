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Понедельник 5 августа

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Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей

Натерпевшийся Киркоров принял самое важное решение ради будущего детей
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Курортный сезон на черноморском побережье в самом разгаре. Однако среди гастролеров зрители не видят Филиппа Киркорова, который на протяжении многих лет был неизменным участником летних концертов.

В недавнем интервью поп-король признался, что впервые в истории курортный сезон пройдет без его выступлений. Это заявление вызвало интерес и вопросы о причинах такого решения.

Филипп Киркоров считается одним из самых высокооплачиваемых артистов на российской сцене, однако его гастроли на югах всегда имели свои особенности. Концертный продюсер Сергей Лавров рассказал о том, что на черноморском побережье Киркоров часто выступал "на кассу".

Это означало, что он сам организовывал свои концерты и получал гонорар только после вычета всех расходов. Например, если на его концерт было продано билетов на пять миллионов рублей, то из этой суммы вычитались затраты на аренду зала, свет, звук, перелет и проживание. В итоге оставшаяся сумма зачастую была мизерной, и Филипп фактически работал почти бесплатно.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

"Филипп всегда шутил, что иногда для того, чтобы отработать в Сочи или Анапе, ему нужно было еще доплатить", — смеется Лавров. Несмотря на это, Киркоров продолжал выступать, потому что для него важнее всего было общение с зрителями и возможность дарить им праздник. Он был настоящим трудоголиком сцены и не ставил финансовые вопросы во главу угла.

Однако с течением времени многое изменилось. У Филиппа появились дети, которым он хочет уделять больше внимания. Усталость от многолетней работы на сцене также стала фактором, влияющим на его решения. Теперь Киркоров не готов выступать за символическую плату или вовсе бесплатно. "Уже нет оптимизма ездить просто так, за три копейки", — добавил Лавров. Артист осознает, что время перемен настало, и теперь он предпочитает сосредоточиться на более значимых проектах и выступлениях.

Телеграм канал

5 августа 2024, 10:09
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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