Как выглядит Дана Борисова после пластической операции: Совсем другое лицо

Телезвезда Дана Борисова пошла по стопам светской львицы Виктории Бони.

На днях стало известно о перенесенной Даной Борисовой пластической операции. В Сеть просочился снимок, сделанный сразу после хирургического вмешательства. На нем знаменитость запечатлена с сильными отеками на лице. Звезда шоу "Армейский магазин" сделала "лисьи глазки" – ту же операцию, что и бывшая участница шоу "Дом-2", блогерша Виктория Боня в прошлом году.

Спустя время Дана Борисова похвасталась результатами пластики, выложив в своем блоге в популярной социальной сети селфи. Правда, интернет-пользователи не сразу признали телезвезду. Многие из них отметили, что теперь блогершу можно с трудом узнать.

"Совсем другое лицо. На Дану не похоже", "А мне нравится. Лицо гладенькое, красиво получилось", "Красиво. Но где Дана?", "Для чего? И так ведь все прекрасно", "Дана, вы и так молодая и красивая", – прокомментировали поклонники операцию бывшей телеведущей.

Ранее врач раскритиковал Дану Борисову, которая колола своему ребенку известный препарат для диабетиков ради похудения. По мнению эксперта, содеянное телезвездой можно расценивать как преступление. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".