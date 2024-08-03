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Суббота 3 августа

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"Она лицемер": Кушанашвили сделал сенсационное заявление о позоре Глюкозы

"Она лицемер": Кушанашвили сделал сенсационное заявление о позоре Глюкозы
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Шоумен и журналист Отар Кушанашвили попытался вывести на чистую воду певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюкоза.

Выступление Глюкозы в Красноярске на Дне металлурга привлекло внимание всей России из-за странного поведения артистки на сцене. Певица не только игнорировала фонограмму, но и постоянно трогала себя за промежность. Публику смутили и другие непристойные телодвижения знаменитости во время концерта.

Позже Глюкоза вышла на связь с поклонниками и объяснила, что ее состояние связано с приемом антидепрессантов. Она рассказала, что начала их принимать из-за некоторых трудностей в жизни. Кроме того, певица поделилась, что ее выбила из колеи смерть любимой бабушки.

Отар Кушанашвили в новом выпуске ютуб-шоу "Каково?!" разнес в пух и прах Наталью, с которой раньше дружил. Посмотрев кадры с выступления Ионовой в Красноярске, шоумен пришел к выводу о том, что все это инсценировка.

"Мне кажется, что она лицемер. Глюкоза думает: популярность упала, [Максим] Фадеев открестился, что делать? Она очень неглупа. Ну не дура же ты, чтобы перед детьми [трогать себя за промежность]. Я не верю в это. Это постановочный мюзикл", – сделал сенсационное заявление светский обозреватель.

Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @KAKOVO

Отар Кушанашвили уверен: Глюкоза на самом деле радуется, что впервые за долгое время она оказалась в центре внимания. Также шоумен раскритиковал певицу за то, что та оправдывает свое поведение смертью бабушки. "Она теперь будет хоронить ее каждый раз. Бабушка Лидия, дедушка Савелий, собачка Чух-Чух. Это все ***** (ценз. – чушь). Это все желание, чтобы трепали и муссировали твое имя", – заключил журналист.

Телеграм канал

3 августа 2024, 18:25
Певица Глюкоза. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
YouTube / @KAKOVO• Требует проверки

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