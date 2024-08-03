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Суббота 3 августа

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Польза и вред дегтярного мыла в уходе за кожей

Польза и вред дегтярного мыла в уходе за кожей
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Химик – косметолог Наталья Ткаченко рассказывает о том, в каких случаях нужно использовать дегтярное мыло.

Были времена, когда под рукой у красавиц не было такого арсенала очищающих средств, какой есть сейчас. И умываться обыкновенным кусковым мылом было в порядке вещей. Особой популярностью пользовалось дегтярное мыло, которое могло справиться с различными кожными болезнями, благодаря березовому дегтю, входящему в его состав.

Как часто можно умываться с дегтярным мылом?

Мы не рекомендуем пользоваться таким мылом на постоянной основе. Дело в том, что любое мыло – это сильно щелочной продукт, его PH составляет от 9 до 11 единиц. При его системном применении щелочной баланс вашей кожи будет повышаться, и в результате она не будет успевать восстанавливаться. Регулярное использование такого мыла повреждает липидный барьер кожи. Это приводит к раздражениям, красноте, шелушениям и дискомфорту.

Косметологи рекомендуют использовать для очищения кожи средства с физиологичным PH (5-6 единиц), именно такие значения рН имеет здоровая кожа. Дегтярное мыло можно использовать подросткам с жирной проблемной кожей, но не чаще, чем несколько раз в неделю. В остальное время выбираем мягкие очищающие средства.

Если вы давно вышли из подросткового возраста, но при этом любите использовать дегтярное мыло, вас не отпугивает его специфический запах и подсушивающий эффект, используйте его не чаще 1-2 раза в неделю. А также не забывайте про тщательное увлажнение после его использования.

Наталья Ткаченко. Фото: личный архив

Когда же стоит достать с полочки дегтярное мыло?

Когда врач порекомендовал использовать его точечно для устранения отдельных воспалений или снижения потливости в области подмышечных впадин и стоп. В таком случае это довольно дешевое и эффективное средство.

Если вы хотите сохранить молодость и увлажненность вашей кожи, доставайте его с полочки в ванной только в крайнем случае. Рекомендуем подобрать для себя уход, который подходит именно вашему типу кожи среди широкого арсенала современных косметических средств.

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3 августа 2024, 03:34
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