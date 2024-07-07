Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Даже безграничные возможности звезд не являются гарантией идеального результата. Это еще раз доказывает: отправляясь к пластическому хирургу, важно все продумать до мелочей.



Патрик Демпси. Звезда сериала «Анатомия страсти», конечно, не является жертвой пластики. Но он тот, про кого можно сказать: до ринопластики было лучше. Подробности обращения к хирургу никто точно не знает, но говорят, что Патрику не нравилась переносица и форма, напоминающая картошку. К выбору врача актер подошел не слишком ответственно: кончик стал непропорционально маленьким, опущенным, а переносица зрительно будто отделилась от носа. Новый вариант оказался хуже оригинала, но приятен тот факт, что Патрик сделал маленький недостаток частью своего мужского шарма и обаяния. Повторно обращаться к хирургу он не стал – Голливуд и поклонницы приняли его таким, какой он есть.





Дженис Дикинсон. Какую цель преследовала супермодель Дженис, отправляясь на ринопластику, загадка. Ее нос и так был достаточно аккуратным и небольшим. И одной операцией девушка не ограничилась. Первое вмешательство прошло довольно удачно, Дженис было чуть больше 30 и из клиники она выпорхнула помолодевшей и свежей. Но потом одержимость молодостью и нежелание стареть, сыграло с ней злую шутку. Модель опять решила подправить нос, после чего он стал существовать как будто отдельно от лица. Никакой пропорциональности и гармонии. Кроме того, новый нос получился заостренным, благодаря чему стерлись все следы некогда незаурядной и интересной внешности.





Дженнифер Грей. Успех фильма «Грязные танцы» был настолько ярким, что ни у кого не было сомнений: исполнительницу роли Бэби ждет большое будущее. И наверное, так и было бы. Но Грей решила, что ее нос не вписывается в голливудские каноны красоты. После ринопластики он действительно стал более аристократичным и утонченным. Но избавившись от характерной горбинки, которая делала образ нестандартным, все открытые перед молодой актрисой двери тут же закрылись. Оказалось, что никому не интересно красивое, но потерявшее свою изюминку лицо. Дженнифер так и осталась актрисой одной роли.





Пэрис Хилтон. Всем известная светская львица ничем выдающимся не прославилась, но привлекать внимание к своей персоне любила с раннего детства. Своей внешностью она была недовольна и мечтала, как только станет возможно, увеличить грудь и исправить нос. Любые капризы состоятельная семья Хилтон могла исполнить, хотя отец Пэрис от таких шагов дочь отговаривал. Пэрис сделала по-своему, и с каждым новым походом в клинику становилась похожа на куклу. Нос, конечно, стал гораздо меньше и тоньше, но пропорциям лица перестал отвечать.





Тори Спеллинг. Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» одна из немногих, кто открыто признает коррекцию носа и пластику груди. Возможно, исход был бы другим, но актриса очень поспешила и сделала ринопластику в довольно юном возрасте. Проводить операцию так рано было нельзя: через какое-то время на носу стали появляться вмятины, бугры, он стал асимметричным и исказил пропорции лица. Надо отдать должное Тори: актриса приняла себя, продолжила сниматься, сделала неплохую карьеру в качестве писательницы и счастлива как многодетная мать и жена.



