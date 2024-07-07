Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг ради победы 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии 10:14Зверев обнародовал пикантные подробности половой жизни 62-летней Сябитовой 10:00Отвергнутый мужик разнес Бузову в пух и прах: Она как женщина в этом плане пустая 08:40Галкин* публично плюнул в Киркорова: остались только перья 04:19В Сети всплыло фото обнажившего свои упругие прелести Шаляпина 00:28Уехавшая из России Гагарина взялась за бутылку
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Топ 5 звездных провалов в ринопластике
3154
Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Даже безграничные возможности звезд не являются гарантией идеального результата. Это еще раз доказывает: отправляясь к пластическому хирургу, важно все продумать до мелочей.

Патрик Демпси. Звезда сериала «Анатомия страсти», конечно, не является жертвой пластики. Но он тот, про кого можно сказать: до ринопластики было лучше. Подробности обращения к хирургу никто точно не знает, но говорят, что Патрику не нравилась переносица и форма, напоминающая картошку. К выбору врача актер подошел не слишком ответственно: кончик стал непропорционально маленьким, опущенным, а переносица зрительно будто отделилась от носа. Новый вариант оказался хуже оригинала, но приятен тот факт, что Патрик сделал маленький недостаток частью своего мужского шарма и обаяния. Повторно обращаться к хирургу он не стал – Голливуд и поклонницы приняли его таким, какой он есть.

Патрик Демси. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive

Дженис Дикинсон. Какую цель преследовала супермодель Дженис, отправляясь на ринопластику, загадка. Ее нос и так был достаточно аккуратным и небольшим. И одной операцией девушка не ограничилась. Первое вмешательство прошло довольно удачно, Дженис было чуть больше 30 и из клиники она выпорхнула помолодевшей и свежей. Но потом одержимость молодостью и нежелание стареть, сыграло с ней злую шутку. Модель опять решила подправить нос, после чего он стал существовать как будто отдельно от лица. Никакой пропорциональности и гармонии. Кроме того, новый нос получился заостренным, благодаря чему стерлись все следы некогда незаурядной и интересной внешности.

Дженис Дикинсон. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight

Дженнифер Грей. Успех фильма «Грязные танцы» был настолько ярким, что ни у кого не было сомнений: исполнительницу роли Бэби ждет большое будущее. И наверное, так и было бы. Но Грей решила, что ее нос не вписывается в голливудские каноны красоты. После ринопластики он действительно стал более аристократичным и утонченным. Но избавившись от характерной горбинки, которая делала образ нестандартным, все открытые перед молодой актрисой двери тут же закрылись. Оказалось, что никому не интересно красивое, но потерявшее свою изюминку лицо. Дженнифер так и осталась актрисой одной роли.

Дженнифер Грей. Фото: YouTube / @People

Пэрис Хилтон. Всем известная светская львица ничем выдающимся не прославилась, но привлекать внимание к своей персоне любила с раннего детства. Своей внешностью она была недовольна и мечтала, как только станет возможно, увеличить грудь и исправить нос. Любые капризы состоятельная семья Хилтон могла исполнить, хотя отец Пэрис от таких шагов дочь отговаривал. Пэрис сделала по-своему, и с каждым новым походом в клинику становилась похожа на куклу. Нос, конечно, стал гораздо меньше и тоньше, но пропорциям лица перестал отвечать.

Пэрис Хилтон. Фото: YouTube / @ABCNews

Тори Спеллинг. Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» одна из немногих, кто открыто признает коррекцию носа и пластику груди. Возможно, исход был бы другим, но актриса очень поспешила и сделала ринопластику в довольно юном возрасте. Проводить операцию так рано было нельзя: через какое-то время на носу стали появляться вмятины, бугры, он стал асимметричным и исказил пропорции лица. Надо отдать должное Тори: актриса приняла себя, продолжила сниматься, сделала неплохую карьеру в качестве писательницы и счастлива как многодетная мать и жена.

Тори Спеллинг. Фото: YouTube / @TheDrewBarrymoreShow

Телеграм канал

7 июля 2024, 12:25
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Гурченко изменилась из-за пластических операций

Фото: Andrey Fedechko / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции

Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень

"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень
Ксения Бородина удивила своих поклонников. Ксению Бородину не так давно начали подозревать в новом романе.

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг ради победы

"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг ради победы
В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин. Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет.

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала
Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи. Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию.

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная

Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная
Что случилось с Григорием Лепсом? Григорий Лепс недавно вернулся из Бодрума, где отдыхал со своей 18-летней невестой Авророй Кибой.

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала

Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала
Марина Максимова (Абросимова) решила закончить отношения своеобразным способом. Российская певица МакSим в последнее время редко появляется на публике и ведет достаточно закрытый образ жизни.

Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства

Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства
Кейт Миддлтон страдает с подросткового возраста. Весной этого года народ был поражен известием о страшном диагнозе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 31/07СрдПублика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук