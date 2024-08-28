Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку

Алсу и Ян Абрамов официально разведены Тесты Петросян в шоке от концерта SHAMAN'a Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей УтяшевойОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 82-летний Лев Лещенко смертельно болен82-летний Лев Лещенко смертельно болен Явившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамствоЯвившаяся на кладбище Милявская сорвалась на хамство Больше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугуБольше не потребуется: Пугачева уволила всю домашнюю прислугу

Лента новостей

Среда 28 августа

08:41SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально! 06:04Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана" 03:26ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни 00:14Тяжелобольной Губин внезапно запел 21:24Ольга Кириллова: у москвичей осталась неделя чтобы подать заявку на голосование бумажным бюллетенем 21:15Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох 19:31Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым 19:14Попавшая под раздачу Бородина вынуждена оправдываться из-за романа с новым любовником 19:01"Берегу его от стресса": Киркоров с новым телом боится показаться на глаза 92-летнему отцу 18:22ТЕСТ: Знаете ли вы значения советских лозунгов? 17:34"Кристина в юности": Киркоров спелся с копией Орбакайте 17:28В Общественном штабе отметили успех тестового голосования 17:0687-летняя Немоляева объявилась за пределами Москвы после слухов о попадании в больницу 16:10Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк 15:52Сделано заявление после данных о госпитализации Дружининой: Уже два года назад похоронили 15:41Официально: брак Алсу и Яна Абрамова расторгнут 15:18На какие культурные мероприятия можно потратить баллы "Миллиона призов" 14:39Обманутая мошенниками Долина лишилась еще одной квартиры 12:25Шура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 12:00Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!" 11:00Галкин жестко высказался о Вайкуле: Только деньги интересны 10:30Переживший обширный инфаркт 64-летний Николаев рассказал о состоянии 09:59Неизлечимо больная Светлана Светличная оказалась прикована к постели 09:09Народная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 08:35Ольга Орлова без фильтров ужаснула подписчиков 06:15Беременная Сати Казанова шокировала публику своим состоянием: Почернели зубы и язык 03:19ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате 00:14Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину задержания Павла Дурова 21:51Сдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 21:42ТЕСТ: Угадай, чем занималась советская организация, по ее названию 20:56Близкий Пугачевой мужчина сделал громкое заявление о конфликте Примадонны с Градским 19:51Известный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова 17:57Разведенку Лерчек сняли во время утех с женатым певцом: Подходит больше, чем бывший 17:35У кого бицепсы крепче: накачанная Алсу побила мощного Киркорова 17:27Оркестр имени Силантьева исполнит хиты Александры Пахмутовой 17:12"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 17:04Появление Костомарова на публике в окружении медсестер вызвало ажиотаж 16:31"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом 16:02"В помойку": Наталья Фриске наехала на Люсю Чеботину из-за перепетого хита сестры 15:52Жена раскрыла жуткие детали борьбы находившегося на грани Кушанашвили с раком 12:23Новоиспеченная жена Харламова Ковальчук приняла важное решение для своей карьеры 11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку

Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку

Наташа Королева женила своего единственного сына.

21 августа певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко отмечали 21-ю годовщину со дня своего бракосочетания. Однако самый ценный подарок они сделали не друг другу. Именно в этот день свою собственную свадьбу сыграл их единственный сын Архип, который выбрал в качестве спутницы жизни бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину.

Свадьба "пела и плясала" в соцсетях, а в это время журналисты выясняли, во сколько же обошлось звездной чете это торжество. Ранее стала раскрыта сумма свадебного платья, которое новоиспеченная свекровь подарила своей невестке. Наряд обошелся Королевой в 1,5 миллиона рублей с учетом скидки. При его изготовлении использовался чисто белый натуральный шелк, дополненный шифоном и органзой.

Теперь стала известна стоимость всей свадьбы сына Наташи Королевой, которая влетела ей в копеечку. Оказалось, что платье невесты составило половину свадебного бюджета. За все остальное веселье исполнительница хита "Маленькая страна" заплатила 3 млн рублей.

Сын Королевой Архип познакомился со своей будущей супругой в стриптиз-клубе, где она танцевала. Тогда, как рассказывала певица, ее отпрыск страдал от первой несчастной любви и глушил свою тоску по барам. Мелисса сначала стала ему другом, но постепенно чувства переросли в нечто большее. Девушка сменила профессию, выучилась на визажиста и работает в бьюти-сфере. Молодые люди снимают квартиру и живут отдельно от родителей.

Телеграм канал

28 августа 2024, 09:11
Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Шоу "Ты не поверишь"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь
Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!

SHAMAN подвергся публичному осуждению: Аморально!
Поведение Ярослава Дронова назвали аморальным. Как недавно стало известно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman запросил за концерт в Оренбурге 16 миллионов рублей.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит выступил против Рузиля Минекаева из "Слова пацана"
Бурак Озчивит приехал в Татарстан. В Татарстане стартовали съемки новогодней комедии "Елки-11".

ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни

ТЕСТ: В каких советских мультфильмах пели эти песни
Эти песни мы знаем наизусть, давайте вспомним, в каких именно мультипликационных фильмах Советского Союза они звучали. Пройдемся по дорожкам ностальгии вместе! Даже если вы никогда не жили во времена СССР, то вы наверняка помните эти веселые композиции.

Тяжелобольной Губин внезапно запел

Тяжелобольной Губин внезапно запел
Андрей Губин представил свою новую песню. Певец Андрей Губин пропал с радаров отечественного шоу-бизнеса еще в далеком 2005 году.

Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох

Прилюдно оголившая ноги Орбакайте в эпатажном наряде вызвала переполох
Редкие появления Кристины Орбакайте на публике не уменьшают интерес к ее личности. Напротив, каждый ее выход становится настоящим событием. Недавно певица удивила всех своим дерзким образом.

Выбор читателей

26/08Пнд"Первый раз вижу": Петросяна повергло в шок происходящее на концерте SHAMAN'a 27/08ВтрНародная артистка Наталья Гвоздикова рассекретила точный размер скромной пенсии 26/08ПндСдвинул к обочине Нагиева и Петрова: назван самый любимый россиянами артист 26/08ПндПоклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 27/08ВтрШура раскрыл неожиданную правду об опозорившейся Глюк’oZе 26/08ПндИзвестный шоумен раскрыл причину возмутительной выходки Баскова