Стала известна стоимость свадьбы сына Наташи Королевой: влетела в копеечку

Наташа Королева женила своего единственного сына.

21 августа певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко отмечали 21-ю годовщину со дня своего бракосочетания. Однако самый ценный подарок они сделали не друг другу. Именно в этот день свою собственную свадьбу сыграл их единственный сын Архип, который выбрал в качестве спутницы жизни бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину.

Свадьба "пела и плясала" в соцсетях, а в это время журналисты выясняли, во сколько же обошлось звездной чете это торжество. Ранее стала раскрыта сумма свадебного платья, которое новоиспеченная свекровь подарила своей невестке. Наряд обошелся Королевой в 1,5 миллиона рублей с учетом скидки. При его изготовлении использовался чисто белый натуральный шелк, дополненный шифоном и органзой.

Теперь стала известна стоимость всей свадьбы сына Наташи Королевой, которая влетела ей в копеечку. Оказалось, что платье невесты составило половину свадебного бюджета. За все остальное веселье исполнительница хита "Маленькая страна" заплатила 3 млн рублей.

Сын Королевой Архип познакомился со своей будущей супругой в стриптиз-клубе, где она танцевала. Тогда, как рассказывала певица, ее отпрыск страдал от первой несчастной любви и глушил свою тоску по барам. Мелисса сначала стала ему другом, но постепенно чувства переросли в нечто большее. Девушка сменила профессию, выучилась на визажиста и работает в бьюти-сфере. Молодые люди снимают квартиру и живут отдельно от родителей.