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Вторник 27 августа

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Тяжелобольной Губин внезапно запел

Тяжелобольной Губин внезапно запел
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Андрей Губин представил свою новую песню.

Певец Андрей Губин пропал с радаров отечественного шоу-бизнеса еще в далеком 2005 году. Тогда он хотел сосредоточиться на продюсировании, однако позже стало известно о его тяжелом заболевании. Исполнитель хита "Лиза" больше 15 лет страдает от тяжелого неврологического заболевания. В середине нулевых у него обнаружили прозопалгию лица, из-за этого артист постоянно испытывает лицевые боли.

Но в последнее время, судя по тому, что Губин появился на фестивале молодых исполнителей "Новая волна", его состояние стало лучше. Правда, певец так и не вышел на сцену во время своего творческого вечера, а только наблюдал из зрительского кресла, как звезды исполняют его хиты.

Но все же тяжелобольной Губин не оставляет планы вернуться на сцену. Так недавно, в одном из новостных пабликов он внезапно запел и представил свою новую песню, которую сочинил еще пару лет назад.

Кроме общего самочувствия, личная жизнь знаменитости тоже, по слухам, стала налаживаться. Он поделился с журналистами, что приехал в Сочи с девушкой, которая ждет его на Красной поляне. Несмотря на то, что физически он не может проводить с ней много времени и ухаживать, как привык, все равно старается заботиться о ней, особенно финансово.

Телеграм канал

28 августа 2024, 00:14
Андрей Губин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал Mash• Требует проверки

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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