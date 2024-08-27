Алсу сделала заявление после развода с Абрамовым

Певица Алсу впервые высказалась о расторгнутом браке с бизнесменом Яном Абрамовым.

Три месяца длился бракоразводный процесс между Алсу и Яном Абрамовым. В течение этого времени певица могла передумать и отозвать заявление о разводе, тем более что ее муж выступал против такого решения и якобы был готов пойти на все ради сохранения семьи. Но артистка была непреклонна.

И вот 27 сентября мировой судья расторг брак Абрамовых. Как отметил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Яна в суде, недавно всплыли некоторые обстоятельства, из-за которых стало понятно, что развод неизбежен. Мол, Абрамов отказался от идеи о сохранении семьи после неких новостей.

Алсу, судя по ее недавней публикации в популярной социальной сети, счастлива. Она написала о начале новой главы ее жизни. Певица отметила, что люди ежедневно принимают разные решения, часть из которых навсегда меняют реальность.

В комментариях отметились родные Алсу. В частности, ее поддержала дочь Микелла. "Люблю тебя", – написала наследница артистке. То же самое сообщение оставила и жена брата Алсу, Юлия Сафина. С добрыми пожеланиями выступили и знаменитости. Например, врач и телеведущая Елена Малышева написала: "Счастья вам, Алсу!".