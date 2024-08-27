ТЕСТ: Угадай советскую сказку по одной цитате

Попробуй угадать, откуда эта цитата.

Советские сказки не менее популярны, чем фильмы. На них выросло ни одно поколение. Предлагаем перенестись в детство и попробовать вспомнить, где вы слышали эти фразу. Приступайте скорее к тесту! Удачи!

ВОПРОСЫ

1. "Пойдешь налево – просто лес, пойдешь направо – тоже лес, но если ты в дупло полез – перед тобой волшебный лес!"

А. "Цветик-семицветик"

Б. "Сказка о потерянном времени"

В. "Приключения Маши и Вити"

2. "Уволю из банды по собственному желанию!"

А. "Али-баба и сорок разбойников"

Б. "Снежная королева"

В. "Приключения Буратино"

3. "Значит, сегодня 32 декабря"

А. "Двенадцать месяцев"

Б. "Приключения Маши и Вити"

В. "Снежная королева"

4. "Но скажите, разве я похож на бога? Я просто маленький волшебный человечек".

А. "Оле-Лукойе"

Б. "Двенадцать месяцев"

В. "Снежная королева"

5. "А мне нет дела до твоего дела. Ведь у меня нет дела".

А. "Снежная королева"

Б. "Про Красную Шапочку"

В. "Приключения Буратино"

6. "А-а, Иван! Явился! Не ждан, не зван"

А. "Царевна Лягушка"

Б. "Приключения Маши и Вити"

В. "Морозко"

7. "А остальное нужно раздать населению".

А. "Старик Хоттабыч"

Б. "Приключения Буратино"

В. "Али-баба и сорок разбойников"

ОТВЕТЫ

1. Б. "Сказка о потерянном времени"

2. Б. "Снежная королева"

3. А. "Двенадцать месяцев"

4. В. "Снежная королева"

5. Б. "Про Красную Шапочку"

6. В. "Морозко"

7. А. "Старик Хоттабыч"