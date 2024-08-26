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Понедельник 26 августа

08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 13:51Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам 13:01Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме 12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 03:26Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов 00:14Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия" 22:11Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале 21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов
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"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию

"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию
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В Сочи при поддержке компаний "Герофарм" и "Аэрофлот" продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди звездных участников этого года – Александр Буйнов.

Буйнов дебютировал на сцене еще в школьные годы в созданном Градским музыкальном коллективе "Скоморохи", где заявил о себе и как композитор. После армии он работал в группах "Аракс" и "Цветы", на протяжении 16 лет являлся клавишником ансамбля "Веселые ребята". С 1989-го выступает сольно. Но не устал ли он за эти годы? Не собирается ли на пенсию?

"Я на сцене уже полвека, – говорит Буйнов. – Но не устал ничуть – это моя жизнь. Если я день, два, три сижу дома и нет концертов, то начинаю нервничать. Я не могу и не умею отдыхать!"

Работа артиста – это постоянный стресс, недосыпы, переезды, нерегулярное питание. Но Александра Буйнова все это не смущает. "Ко всему привыкает человек, – говорит певец. – Когда мы с гастролировали с Градским от филармонии, то жили в Домах колхозников в комнатах на 12-15 коек с панцирными сетками, где рядом спали трактористы или комбайнеры. Это была хорошая школа!"

"А сегодня великолепные условия для проживания и выступления, все очень комфортно" – подчеркнул популярный артист.

Если бы можно было повернуть время вспять и что-то вернуть, Буйнов, как он сам признается, выбрал тот же путь. "С пяти лет мама (пианистка по образованию – Прим. ред.) посадила меня за фортепиано, – пояснил исполнитель. – Потом была музыкальная школа при училище консерватории. А после армии я учился на дирижерско-хоровом отделении Музыкального училища им. Гнесиных и получал диплом ГИТИСа. Словом, путь мой был всегда одним и определенным".

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26 августа 2024, 08:21
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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