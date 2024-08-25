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Воскресенье 25 августа

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6 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро

6 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро
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Как быстро выучить английский язык? Эксперт по иностранному языку, бизнес переводчик Ольга Сандина поделилась лайфхаком.

Учите слова не по отдельности, а в контексте и сразу готовыми фразами

Например, глагол "depend" (зависеть) в контексте:

"It depends on the weather" — "Это зависит от погоды". (Запоминая фразу целиком, вы запоминаете еще и правильный предлог "to depend on")

Выучите 100-200 базовых формулировок, которые вы используете в повседневной жизни. Заведите дневник, где вы можете по-английски описывать события, которые произошли, которые вы запланировали в будущем, а также ежедневные дела.

Например: "У меня запись к врачу во вторник в 8 утра". — "I have a doctor’s appointment on Tuesday at 8 am".

Сделайте изучение английского языка своим приоритетом; это должен быть интересный вызов — "challenge", но не испытание. Вы можете внедрить английский язык в повседневную жизнь: писать посты на Английском языке, подписаться на любимых иностранных блогеров, слушать песни осмысленно. Вы должны поставить себе ежедневную цель (например, 10 фраз в день) или еженедельную (100 фраз в неделю). Таким образом, уже за 2 месяца вы заметите ощутимый результат.

Нужно учитывать при изучении особенность человеческого мозга, а именно закон кривой забывания. Он заключается в том, что наш мозг стирает новые знания, которые не используются. То есть с течением времени без повторения знания просто могут быть потеряны. Поэтому своим ученикам я рекомендую придерживаться правила минимум пяти повторений.

Фото: Ольга Сандина

Пока вы не проговорите фразу или слово менее 5 раз, вы не сможете это использовать в активной лексике. И повторения должны быть с определенным интервалом: 20 минут, 1 день, 2 дня, 2 недели, 2 месяца. С помощью такой системы повторений слова откладываются в долговременную память, соответсвенно, они уже будут в активном вокабуляре. Поэтому старайтесь каждый день повторять старые и новые фразы и затем внедрять их в свою речь.

При изучении слов я рекомендую использовать карточки (с одной стороны английская фраза, с обратной — перевод). Таким образом вы можете тасовать карточки в разном порядке, чтобы мозг не запомнил последовательность слов, записанных в словаре по порядку. И когда у вас перерыв или вы едете в такси, очень удобно повторять и проверять себя.

Если вы не знаете точное слово при коммуникации, вы можете использовать разные способы замены, упростить фразы. Например: — отрицательные формы (например, вместо слова "boring" ("скучный") мы можем использовать "not interesting" ("неинтересный").

– использование синонимов (вместо например советовать "advise" можно использовать "recommend" ("рекомендовать")

-перефразирование ("prepare meal", "cook food", "make breakfast/lunch/dinner").

Главное не бояться говорить, преодолевать страх и языковой барьер!

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25 августа 2024, 03:23
Фото: Freepik
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