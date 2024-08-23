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Пятница 23 августа

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"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца

"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца
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Певец Андрей Губин рассказал о своем здоровье.

Андрей Губин впервые за много лет вышел в свет. 50-летний певец появился на фестивале "Новая волна" в Сочи. 23 августа состоялся его творческий вечер. Правда, сам артист не выступал. С его песнями выступали коллеги по цеху. Автор хитов оказался доволен тем, как все прошло.

Кстати, перед концертом Андрей Губин успел пообщаться с журналистами. Им он рассказал о своем здоровье. Певец признался, что его состояние оставляет желать лучшего, однако улучшения все-таки наблюдаются. "Хожу едва, сердце – мотор не тянет", – сообщил исполнитель хита "Девушки как звезды".

По словам Андрея Губина, недавнее обследование его обнадежило. Сдав анализы, артист готовился к худшему. Он полагал, что врачи обнаружат рак, но этого не произошло. "Вы абсолютно здоровы", – передал певец слова обследовавших его специалистов. Правда, все относительно...

Андрей Губин. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, Андрею Губину диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, из-за чего он был вынужден уйти со сцены. Как отметил артист, люди, имеющие такие же проблемы, обычно находятся дома и стараются никуда не ходить. Ему же помогает жизненная энергия, пояснил певец.

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23 августа 2024, 22:00
Андрей Губин. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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