Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов 18:18Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой

Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой
185

Телезвезда Дана Борисова легла под нож хирурга.

В прошлом году Виктория Боня перенесла пластическую операцию, за которую заплатила баснословную сумму – пару десятков миллионов рублей. Телезвезда мечтала о "лисьих глазках", как у супермодели Беллы Хадид, и в итоге она их получила. Правда, несколько месяцев после операции знаменитости пришлось прятать опухшее лицо от публики, но теперь она не может налюбоваться результатом.

На такой же шаг решилась и Дана Борисова. Она тоже захотела сделать себе "лисьи глазки", поэтому недавно легла под нож хирурга. Правда, в отличие от Виктории Бони, 48-летней блогерше не удалось скрыть последствия недавней пластики от общественности. В Сеть слили фото изуродованной отеками телезвезды. Снимок появился в телеграм-канале "НЕОПРА, БЛИН!".

Дана Борисова после пластической операции. Фото: Telegram / @neopra_blin

Интернет-пользователи удивлены решением Даны Борисовой, поскольку считают ее красивой. "Какая дурочка", "Боня испортила себе лицо, было красивое, и Дана туда же", "все стараются быть "как". А самой собой не пробовали? Вот же дура", "Как в фильмах ужасов выглядит сейчас", "Сколько девушек испортили свое лицо этими "лисьими глазками", – комментируют подписчики телеграм-канала.

Телеграм канал

22 августа 2024, 21:13
Дана Борисова. Фото: соцсети
Telegram / @neopra_blin✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

По теме

Совершенное Борисовой расценили как преступление: Подключаются органы опеки

Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть
Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов

Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов
Предлагаем вам проверить свои знания русского языка с помощью нашего теста. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько хорошо вы владеете правилами орфографии, пунктуации и ударения Русский язык славится своей сложностью и богатством.

Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом

Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом
В крупном проекте Первого канала произошли кадровые изменения. Начались съемки очередного сезона шоу "Голос.

"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова

"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова
Бывшая жена известного футболиста, инфлюенсер Алана Мамаева рассказала о своем отношении к пластическому хирургу Павлу Мамаеву. Скандал вокруг Тимура Хайдарова и его клиник не утихал на протяжении года, со временем лишь разгорался еще больше.

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой
Свадьба единственного сына Наташи Королевой с его избранницей Мелиссой Фокс вызвала бурные обсуждения в мире шоу-бизнеса. Это событие стало настоящим праздником любви и красоты, которое прошло в Санкт-Петербурге. Молодые расписались в главном ЗАГСе города на Английской набережной, и их торжество привлекло внимание не только близких и друзей, но и многочисленных поклонников.

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком
Владимир Стеклов столкнулся с серьезным заболеванием. Народный артист России Владимир Стеклов на протяжении нескольких месяцев борется с раком: у него обнаружили меланому кожи головы.

Выбор читателей

22/08ЧтвГалкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 21/08СрдПримадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 21/08СрдШаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 21/08СрдМуж Седоковой публично унизил ее в соцсети