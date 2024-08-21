Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь

Наташа Королева сделала публичное заявление о своем сыне.

21 августа Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, отмечают 21-ю годовщину свадьбы. За долгие годы брака они вырастили единственного сына Архипа. А теперь отпрыск сделал родителям самый лучший, по их мнению, подарок.

Артисты поделились видео, на котором поздравили друг друга с годовщиной, а после этого объявили том, что их наследник круто изменил свою жизнь и тоже сегодня расписался со своей девушкой Мелиссой.

"В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата хорошая, мы ярко прожили!" — заявила Наташа Королева.

Артистка выбрала в качестве наряда короткое платье с перьями, босоножки на большом каблуке и очки в форме сердца. Тарзан нарядился в кюлоты и атласную рубашку.

Напомним, 22 летний Архип уже 4 года живет вместе с Мелиссой Фокс (Волынкиной). Она профессионально занимается танцами на пилоне и с 18 лет занимается стриптизом. А недавно закончила курсы визажа и пробует себя на новом поприще.

Невеста появилась на торжестве в пышном платье со спущенными рукавами, длинной фатой и перчатками в сетку. Жених выбрал более демократичный образ: черную футболку под пиджаком и кроссовки.

Поклонники порадовались за пару, поздравили Королеву и Глушко, но особо внимательные напомнили, что Архип пошел по стопам матери, ведь когда она закрутила роман с Сергеем, он тоже профессионально занимался стриптизом.