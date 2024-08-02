Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала

Иосиф Пригожин выразил беспокойство по поводу сохранения семьи.

Иосиф Пригожин давно знаком с мужем владелицы маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который переживает непростую семейную ситуацию. Продюсер не считает себя ближайшим другом семьи, однако не смог остаться в стороне и в числе других звездных товарищей решил публично поддержать бизнесмена и заговорил о разводе.

В своем телеграмм-канале и соцсетях муж певицы Валерии опубликовал видеоролик, в котором выразил сожаление по поводу разлада в семье Бакальчуков, а также высказал опасения касающиеся будущего компании "Вайлдберриз". Пригожин считает, что маркетплейс действительно подвергся рейдерскому захвату и обратился к Татьяне Бакальчук с просьбой "одуматься", чтобы не остаться "у разбитого корыта".

Кроме того, Пригожин рассказал о своей непростой ситуации в первом браке, привел в качестве примера неразумное поведение бывшей супруги, которая могла оставить себя и детей без средств на существование. Он попытался воззвать к разуму многодетной матери и призвал ее подумать о наследниках.

Иосиф надеется, что в ситуацию вмешается также и государство, чтобы не дать развалиться бизнес-империи и браку владельцев маркетплейса. В своем обращении продюсер восхищался главой семейства и назвал Бакальчуков "примером" для многих.

"Я хочу, чтобы в вашей истории разум восторжествовал, не эмоции, а справедливость восторжествовала", – сказал Пригожин.

Продюсер несколько раз подчеркнул, что именно Владислав был "мозгом" компании, основал ее, а Татьяна лишь ее "фронтвумен" (лицо – Прим.ред.).