[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов

Русская кухня имеет многовековую историю, которая складывалась под влиянием различных факторов – географических, культурных, политических. После революции 1917 года произошли значительные изменения в жизни страны, которые не могли не отразиться и на гастрономических традициях. Возникает вопрос: можно ли говорить о существовании особой "советской кухни" или это лишь временный этап в развитии национальной кулинарии? В новом тесте затрагиваются основные черты и особенности питания в Советском Союзе.
Вопросы:
1. Какое из перечисленных блюд не было характерно для советской кухни?
а) Макароны по-флотски
б) Бефстроганов
в) Сосиски с картофельным пюре
г) Фондю
2. Какой фактор повлиял на популярность пельменей в СССР?
а) Высокая стоимость
б) Массовое производство замороженных пельменей
в) Сложность приготовления
г) Ограниченная доступность
3. Какой продукт вытеснил натуральные кулинарные жиры в советской кухне?
а) Сливочное масло
б) Оливковое масло
в) Маргарин
г) Подсолнечное масло
4. Какое из перечисленных блюд не относилось к популярным мясным блюдам в СССР?
а) Гуляш
б) Шницель
в) Азу
г) Рататуй
5. Какое издание стало первой поваренной книгой Советского Союза?
а) "Книга о вкусной и здоровой пище"
б) "Книга о здоровом питании"
в) "Советская кулинария"
г) "Кулинария"
6. Какой фактор повлиял на упрощение рецептов и рекомендаций в "Книге о вкусной и здоровой пище" в 1960-е годы?
а) Развитие пищевой промышленности
б) Нарастающий продуктовый дефицит
в) Смена политического руководства
г) Популяризация здорового питания
7. Какой продукт был вытеснен из советской кухни в пользу консервов и полуфабрикатов?
а) Свежие овощи
б) Свежие помидоры
в) Свежее мясо
г) Свежая рыба
8. Какое из перечисленных блюд не относилось к числу самых популярных основных блюд в СССР?
а) Тефтели
б) Котлеты
в) Бефстроганов
г) Фондю
9. Какой фактор повлиял на высокую популярность сосисок в советской кухне?
а) Доступность
б) Простота приготовления
в) Универсальность использования
г) Все перечисленные факторы
10. Какой продукт относился к разряду деликатесов в советское время?
а) Язык
б) Печень
в) Сердце
г) Легкое
11. Какая особенность характеризовала мясные блюда в советских столовых и ресторанах?
а) Высокое качество
б) Разнообразие степеней прожарки
в) Мягкость и сочность
г) Жесткость и сухость
12. Какие национальные традиции не были представлены в "Книге о вкусной и здоровой пище"?
а) Русские
б) Французские
в) Английские
г) Китайские
13. Какой фактор повлиял на появление большого количества консервов и полуфабрикатов в советской кухне?
а) Развитие пищевой промышленности
б) Стремление к здоровому питанию
в) Нехватка свежих продуктов
г) Все перечисленные факторы
14. Какое из перечисленных блюд не относилось к числу классических повседневных блюд советской кухни?
а) Макароны по-флотски
б) Пельмени
в) Гуляш
г) Рататуй
15. Какой продукт был вытеснен из советской кухни в пользу фабричного майонеза?
а) Сливочное масло
б) Растительное масло
в) Натуральные кулинарные жиры
г) Сметана
Ответы:
1. г) Фондю
2. б) Массовое производство замороженных пельменей
3. в) Маргарин
4. г) Рататуй
5. а) "Книга о вкусной и здоровой пище"
6. б) Нарастающий продуктовый дефицит
7. б) Свежие помидоры
8. г) Фондю
9. г) Все перечисленные факторы
10. а) Язык
11. г) Жесткость и сухость
12. г) Китайские
13. в) Нехватка свежих продуктов
14. г) Рататуй
15. в) Натуральные кулинарные жиры