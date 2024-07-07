[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов

Советская кухня – наследница дореволюционной кулинарной культуры, но с собственными особенностями, сформированными в период социалистического строительства. Несмотря на дефицит продуктов и ограниченность ассортимента, советская кухня стала неотъемлемой частью национальной гастрономической традиции.

Русская кухня имеет многовековую историю, которая складывалась под влиянием различных факторов – географических, культурных, политических. После революции 1917 года произошли значительные изменения в жизни страны, которые не могли не отразиться и на гастрономических традициях. Возникает вопрос: можно ли говорить о существовании особой "советской кухни" или это лишь временный этап в развитии национальной кулинарии? В новом тесте затрагиваются основные черты и особенности питания в Советском Союзе.

Вопросы:

1. Какое из перечисленных блюд не было характерно для советской кухни?

а) Макароны по-флотски

б) Бефстроганов

в) Сосиски с картофельным пюре

г) Фондю





2. Какой фактор повлиял на популярность пельменей в СССР?

а) Высокая стоимость

б) Массовое производство замороженных пельменей

в) Сложность приготовления

г) Ограниченная доступность





3. Какой продукт вытеснил натуральные кулинарные жиры в советской кухне?



а) Сливочное масло

б) Оливковое масло

в) Маргарин

г) Подсолнечное масло





4. Какое из перечисленных блюд не относилось к популярным мясным блюдам в СССР?



а) Гуляш

б) Шницель

в) Азу

г) Рататуй





5. Какое издание стало первой поваренной книгой Советского Союза?



а) "Книга о вкусной и здоровой пище"

б) "Книга о здоровом питании"

в) "Советская кулинария"

г) "Кулинария"





6. Какой фактор повлиял на упрощение рецептов и рекомендаций в "Книге о вкусной и здоровой пище" в 1960-е годы?



а) Развитие пищевой промышленности

б) Нарастающий продуктовый дефицит

в) Смена политического руководства

г) Популяризация здорового питания





7. Какой продукт был вытеснен из советской кухни в пользу консервов и полуфабрикатов?



а) Свежие овощи

б) Свежие помидоры

в) Свежее мясо

г) Свежая рыба





8. Какое из перечисленных блюд не относилось к числу самых популярных основных блюд в СССР?



а) Тефтели

б) Котлеты

в) Бефстроганов

г) Фондю





9. Какой фактор повлиял на высокую популярность сосисок в советской кухне?



а) Доступность

б) Простота приготовления

в) Универсальность использования

г) Все перечисленные факторы





10. Какой продукт относился к разряду деликатесов в советское время?



а) Язык

б) Печень

в) Сердце

г) Легкое





11. Какая особенность характеризовала мясные блюда в советских столовых и ресторанах?



а) Высокое качество

б) Разнообразие степеней прожарки

в) Мягкость и сочность

г) Жесткость и сухость





12. Какие национальные традиции не были представлены в "Книге о вкусной и здоровой пище"?



а) Русские

б) Французские

в) Английские

г) Китайские





13. Какой фактор повлиял на появление большого количества консервов и полуфабрикатов в советской кухне?



а) Развитие пищевой промышленности

б) Стремление к здоровому питанию

в) Нехватка свежих продуктов

г) Все перечисленные факторы





14. Какое из перечисленных блюд не относилось к числу классических повседневных блюд советской кухни?



а) Макароны по-флотски

б) Пельмени

в) Гуляш

г) Рататуй





15. Какой продукт был вытеснен из советской кухни в пользу фабричного майонеза?



а) Сливочное масло

б) Растительное масло

в) Натуральные кулинарные жиры

г) Сметана





Ответы:

1. г) Фондю

2. б) Массовое производство замороженных пельменей

3. в) Маргарин

4. г) Рататуй

5. а) "Книга о вкусной и здоровой пище"

6. б) Нарастающий продуктовый дефицит

7. б) Свежие помидоры

8. г) Фондю

9. г) Все перечисленные факторы

10. а) Язык

11. г) Жесткость и сухость

12. г) Китайские

13. в) Нехватка свежих продуктов

14. г) Рататуй

15. в) Натуральные кулинарные жиры