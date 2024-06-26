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Пятница 2 августа

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ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру?

ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру?
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Готовы окунуться в мир искрометного юмора и неподражаемой сатиры советского кино? Этот тест – настоящее испытание на знание культовых комедий, над которыми смеялись наши бабушки и дедушки, мамы и папы, да и мы сами до сих пор не прочь пересмотреть их в который раз!

Эпоха СССР подарила нам не только эталонную "Бриллиантовую руку" и заводную "Кавказскую пленницу", но и целый круговорот знаковых увлекательных лент, созданных мастерами советской режиссуры. Не только Гайдай и Данелия заслуживают почета, хотя именно они и являются передовиками производства комедий СССР.

Как ни крути, а фильмы – это фейерверк остроумных цитат, курьезных ситуаций и, конечно же, неповторимого обаяния актерского состава. С нами щедро делились качественными и на совесть сделанными картинами "Мосфильм", "Ленфильм", "Киностудия имени Горького" и другие площадки с громкими достижениями.

Для патриотов советской кинокомедии эти ленты — как бальзам на душу. Капитализм сыграл злую шутку с современными кинодеятелями, которые стремятся побольше заработать и стать популярнее, а не создать шедевры искусства на века для следующих поколений. Именно поэтому фильмы СССР никогда не сравнятся с новинками российского кино, потому что у них нет самого главного: идеологии добра, равенства, дружбы, мира.

Но достаточно ли просто любить советские комедии и смеяться над ними, чтобы блестяще пройти этот тест? Хватит ли вам одного лишь кадра, словно зацепки для Шерлока Холмса, чтобы узнать конкретный фильм? Сумеете ли одолеть весь тест для патриотов кинокомедии, составленный из отдельных киноснимков?

Не ждите у моря погоды – приступайте к тесту прямо сейчас! Каждый верный ответ – это не только галочка в ваш дневник советской памяти, но и весомый повод пересмотреть лучшие комедии в хорошей компании. А если вдруг возникнут затруднения с названиями кино СССР – не беда. Для вас уже есть ответы в конце.

ВОПРОСЫ

1/7

Этого знойного кавказца знает весь Советский Союз — а вы?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Мимино" (18+)

б) "Бриллиантовая рука" (18+)

в) "Ловушка для одинокого мужчины" (18+)

г) "За прекрасных дам!" (18+)

2/7

Не просто кошка, а грозный зверь, но фильм от этого только в плюсе — узнали?

Кадр YouTube / @5TVRussia

а) "Семь невест ефрейтора Збруева" (12+)

б) "Полосатый рейс" (12+)

в) "Презумпция невиновности" (12+)

г) "Мы из джаза" (12+)

3/7

Допустим, вы узнали Леонида Куравлева, а название фильма помните?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Невероятные приключения итальянцев в России" (12+)

б) "За спичками" (12+)

в) "Афоня" (12+)

г) "Одиножды один" (12+)

4/7

И чтец, и жнец, и на дуде игрец — вот какой Евгений Леонов, а кино вам это знакомо?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Женитьба Бальзаминова" (6+)

б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (6+)

в) "Наш милый доктор" (6+)

г) "Джентльмены удачи" (6+)

5/7

Интересная компания собралась — и даже с ребенком, знакомые лица?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а) "Карьера Димы Горина" (6+)

б) "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (6+)

в) "Спортлото-82" (6+)

г) "Зигзаг удачи" (6+)

6/7

Теперь вы точно не забудете почитать на досуге — но сначала определите фильм?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Здравствуйте, я ваша тетя!" ( 6+)

б) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)

в) "12 стульев" (6+)

г) "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (6+)

7/7

Не Светлана Светличная, но патриоты кинокомедии в мелочах запомнили эту актрису — узнаете работу?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а) "Девчата" (0+)

б) "Карнавальная ночь" (0+)

в) "Усатый нянь" (0+)

г) "Максим Перепелица" (0+)

ОТВЕТЫ

1 — а) – "Мимино" — режиссер Георгий Данелия — (1977) — 18+

2 — б) — "Полосатый рейс" — Владимир Фетин — (1961) — 12+

3 — в) — "Афоня" — Георгий Данелия — (1975) — 12+

4 — г) — "Джентльмены удачи" — Александр Серый — (1971) — 6+

5 — а) — "Карьера Димы Горина" — режиссеры Фрунзе Довлатян и Лев Мирский — (1961) — 6+

6 — б) — "Иван Васильевич меняет профессию" — Леонид Гайдай — (1973) — 6+

7 — в) — "Усатый нянь" — режиссер Владимир Грамматиков — (1977) — 0+

Если вы сразу определили хотя бы 5 изображений по 7 вопросам — это положительный результат. Лишь продвинутые любители киношедевров СССР добрались до рекорда без ошибок и подсказок.

Посмотрите указанные проекты СССР в хорошем коллективе и рекомендуйте знакомым пройти тест за компанию с вами!

Телеграм канал

26 июня 2024, 16:48
Кадр из фильма СССР "Бриллиантовая рука", народная комедия с элементами абсурда, режиссер Леонид Гайдай, снято на киностудии "Мосфильм" в 1968 году Бриллиантовая рука (1968)
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру?

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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