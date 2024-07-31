ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты

1. В каком фильме героиню Людмилы Гурченко звали Анной Георгиевной Смирновой?
А. "Старые стены";
Б. "Старые клячи";
В. "Девушка без адреса".
2. Кем в советские годы работала героиня Гурченко в фильме "Старые клячи"?
А. Профсоюзной активисткой;
Б. Учительницей;
В. Железнодорожницей.
3. На главную роль в этом фильме претендовали Ирина Скобцева, Лилия Юдина и Валерия Бескова. А Людмила Гурченко изначально провалила свои пробы по вине тогда ещё неопытного оператора. О какой картине идет речь?
А. "Женитьба Бальзаминова";
Б. "Карнавальная ночь";
В. "Небесные ласточки".
4. Костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра Нику Людмила Гурченко сыграла в фильме...
А. "Двадцать дней без войны";
Б. "Пять вечеров";
В. "Сибириада".
5. В каком фильме героиня Людмилы Гурченко отдавала "поганую сдачу"?
А. "Любовь и голуби";
Б. "Вокзал для двоих";
В. "Моя морячка".
6. В какой картине героине Гурченко пришлось рассказывать про наличие кишечных палочек?
А. "Моя морячка";
Б. "Сексказка";
В. "Отпуск за свой счет".
ОТВЕТЫ
1 – А. "Старые стены";
2 – А. Профсоюзной активисткой;
3. – Б. "Карнавальная ночь";
4. – А. "Двадцать дней без войны";
5 – Б. "Вокзал для двоих".
6 – А. "Моя морячка".