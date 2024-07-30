ТЕСТ: вспоминаем любимый фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

1. Какой вариант встречи Нового года не предлагала Галя Жене Лукашину?
А. Ехать к Григорянам;
Б. Быть в ресторане Останкинской башни;
В. Отправиться в монастырь в Суздале.
2. Сколько лет в фильме герою Андрея Мягкова?
А. 29;
Б. 36;
В. 41.
3. Герои фильма живут по адресу: 3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12, А на каком этаже?
А. На втором;
Б. На четвертом;
В. На пятом.
4. "У нас не очень большие квартиры", – сетует Надя в фильме. А какая именно площадь у них?
А. 32 кв. м.;
Б. 36 кв. м.;
В. 40 кв. м.
5. Сколько стоил польский гарнитур, за который Надя сверху дала 20, а Женя 25 рублей?
А. 750 рублей;
Б. 830 рублей;
В. 940 рублей.
6. Какую фамилию носила Надя, героиня Барбары Брыльской?
А. Лукашина;
Б. Шевелева;
В. Морозова.
ОТВЕТЫ
1 – А. Ехать к Григорянам;
2 – Б. 36;
3 – Б. На четвертом;
4 – А. 32 кв. м.;
5 – Б. 830 рублей;
6 – Б. Шевелева;