"У нас ЧП": покинувший Россию Тарасов молит о срочной помощи из-за беды

Футболист Дмитрий Тарасов обратился за помощью к поклонникам

Недавно Дмитрий Тарасов вместе с женой и детьми покинул Россию ради отдыха на Мальдивах. Это событие семья ждала с нетерпением, поэтому, оказавшись на островах, футболист и его супруга начали публиковать в Сети массу кадров, сделанных в отпуске. Однако беззаботное времяпрепровождение омрачило происшествие. В беду попал их двухлетний сын Алексей. "У нас ЧП", – сообщил футболист в недавнем видео.

Дмитрий опубликовал пост в одной из популярных социальных сетей, в котором рассказал, что его сын получил травму, катаясь на велосипеде. Мальчик сидел на багажнике, и его нога попала в колесо между спицами. Родителям пришлось идти в частную клинику ради перевязок.

Также Тарасов молит подписчиков о срочной помощи – просит совета о том, что еще необходимо сделать в данной ситуации. Мол, жена настаивает на периодической обработке места травмы хлоргексидином, мать же предлагает воспользоваться детским кремом, а теща предлагает использовать пластырь и мазь.

Напомним, у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко четверо детей – шестилетняя Милана, четырехлетняя Ева, двухлетний Алексей и годовалый Ярослав. Футболист не скрывает, что хотел бы и пятого ребенка. Его супруга же не в восторге от этой идеи. Ранее она дала понять, что больше рожать не планирует. Ее слова приводили "Дни.ру".