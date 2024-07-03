[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем

1.
А – "Служебный роман";
Б – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
В – "Бриллиантовая рука".
2.
А – "Бриллиантовая рука";
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Будьте моим мужем".
3.
А – "Вокзал для двоих";
Б – "Любовь и голуби";
В – "Небеса обетованные".
4.
А – "Гусарская баллада";
Б – "Анна Каренина";
В – "Война и мир".
5.
А – "Артистка из Грибова":
Б – "Карнавал";
В – "Карнавальная ночь".
6.
А – "Москва слезам не верит":
Б – "Служебный роман";
В – "Опасный возраст".
7.
А – "Карнавал";
Б – "Чародеи";
В – "Осенний марафон".
ОТВЕТЫ
1 – Б – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
2 – А – "Бриллиантовая рука";
3 – Б – "Любовь и голуби";
4 – А – "Гусарская баллада";
5 – В – "Карнавальная ночь".
6 – А – "Москва слезам не верит":
7 – Б – "Чародеи",