"Начинает слепнуть": горе в семье Виктории Бони – телезвезда едва не рыдает

Телеведущая и блогерша Виктория Боня обратилась к поклонникам за помощью.

Недавно Виктория Боня вышла на связь с подписчиками в популярной социальной сети ради печальных новостей. Телезвезда сообщила поклонникам, что ее 17-летняя кошка теряет зрение. "Мурочка начинает слепнуть", – пожаловалась 44-летняя знаменитость в новой видеозаписи.

Виктория едва не рыдает из-за горя, которое коснулось члена семьи. По словам телеведущей, животное иногда перестает замечать преграды на пути. Например, кошка может идти прямо в стену. Это очень пугает Боню, которая привязалась к питомцу. "Хочется плакать прям, ребятки", – призналась блогерша.

Телезвезда обратилась за помощью к подписчикам. Она поинтересовалась, что делать в такой ситуации. Однако, учитывая возраст кошки Виктории, ей, вероятно, придется принять и смириться с тем фактом, что ее любимица стареет, и у нее могут появляться возрастные заболевания.

Ранее Виктория Боня вышла на конфликт с певицей Ириной Салтыковой во время съемок rutube-шоу "Злые языки". Телезвезда была поражена хамством бывшей солистки группы "Мираж", но пыталась сгладить углы, призывая артистку к более сдержанному поведению. Подробнее об этом писали "Дни.ру".