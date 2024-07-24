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Пятница 2 августа

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Утоляем жажду без вреда для организма

Утоляем жажду без вреда для организма
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Врач гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова рассказала, какие напитки лучше не пить вообще.

Вода в организме играет огромную роль, и поддержание водного баланса необходимо для хорошего самочувствия и функционирования организма.

Потребность утолять жажду должна всегда реализовываться, чтобы сохранить постоянство внутренней среды. Современный мир предлагает нам огромный выбор напитков для утоления жажды, но насколько безопасны они для организма?

Вода

Являясь самым универсальным напитком, вода не имеет противопоказаний к употреблению. Отлично, если большая часть употребляемой в сутки жидкости представлена именно ей. Она не может причинить никакого вреда, если не употребляется в чрезмерных количествах, что бывает крайне редко.

Возможные риски употребления воды могут быть связаны лишь с ее недоброкачественностью, поэтому пить из непроверенных источников ни в коем случае нельзя.

Соки

Фруктовые соки считаются полезными для здоровья напитками, но это не совсем так. Варианты на основе цитрусовых (апельсиновый, грейпфрут) имеют в составе много фруктовых кислот, что может плохо повлиять на пациента с хроническими заболеваниями желудка или пищевода. Не всегда хорошо переносится и томатный сок.

Оба эти варианта могут вызвать обострение изжоги у пациентов с рефлюксной болезнью. Уменьшить выраженность изжоги помогают антациды, такие как алмагель, маалокс и так далее.

Из напитков обволакивающим действием обладают кисели, они могут облегчить самочувствие, если проблема не слишком выражена.

Уменьшить внешнюю агрессию на пищевод помогают препараты группы альфазокса, они уменьшают воздействие желудочного сока, защищая слизистую оболочку механически. Если употребление сока сразу вызвало неприятные ощущения в пищеводе, стоит сделать несколько небольших глотков воды без газа, чтобы "смыть" его со слизистой оболочки.

Сладкие газировки и кола

Редкое употребление подобных напитков может быть относительно безвредным, но систематическое однозначно не на пользу. Дело в том, что газ, содержащийся в них, агрессирует на пищевод и желудок благодаря сразу нескольким механизмам. Во-первых, давление в желудке возрастает, что значительно повышает риски развития рефлюксов (обратных забросов кислоты из желудка в пищевод). Кроме того, сам углекислый газ неблагоприятно воздействует на слизистую оболочку органов.

Состав большинства напитков может привести к ожирению и нарушает обмен веществ в целом. Накопление капелек жира в печеночных клетках, гепатоцитах, возникает у любителей сладких напитков.

Такие проблемы, к сожалению, развиваются абсолютно бессимптомно, так как печень – "немой" орган, а значит никак не сигнализирует нам о проблеме. Так незаметно развивается стеатоз печени, который без лечения может прогрессировать вплоть до цирроза! Уменьшить повреждение гепатоцитов и минимизировать накопление жира органом, помогют препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 10-12 мг на 1 кг массы тела пациента.

Отдельную группу риска составляют напитки с сахарозаменителями, обещающие не отягощать организм лишними калориями. Их регулярное употребление крайне негативно влияет на пищевое поведение человека, в результате чего набирается лишний вес. Кроме того, многие сахарозаменители обладают токсическим действием на организм и даже повышают риски развития онкологии.

Кофе

Напиток, с которого начинают день многие люди, не так безопасен, как хочется. С одной стороны, умеренное употребление кофе может быть полезным при стеатозе печени, кроме того, он улучшает настроение и дарит нам бодрость. Другая сторона медали состоит в его негативном влиянии на течение рефлюксной болезни и влиянии на желчеотток.

Частое употребление этого напитка ухудшает реологические свойства желчи из-за обезвоживания организма, в результате она становится более густой и вязкой, что в свою очередь повышает риски развития желчнокаменной болезни. Растворить застойные явления в пузыре (хлопья, сладж, осадок, взвеси и пр.) помогают препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 12-15 мг на 1 кг массы тела пациента. Длительность лечения не менее месяца.

Чай

Полезным для организма считается зеленый чай – он содержит антиоксиданты, улучшающие функционирование некоторых органов, например, печени. Наиболее актуально использование зеленого чая при стеатозе, заболевании при котором капельки жира накапливаются в гепатоцитах, печеночных клетках, вызывая из воспаление.

С другой стороны, избыточное употребление чая может повлиять на артериальное давление и создать лишнюю нагрузку на почки, поэтому не стоит забывать, что основным напитком в течение дня стоит делать именно воду.

Энергетики

Такие напитки популярны не только среди молодежи, но и у более зрелых людей на случай "взбодриться".

Использование энергетиков вызывает истощение нервной системы, раздражительность, головные боли, бессонницу и т.д. Агрессивное влияние оказывается и на пищеварительную систему. Содержащийся в них газ способствует повышению давления в желудке, нарушая моторку гастроэзофагеальной зоны. В результате можно почувствовать такие симптомы, как тяжесть в животе, отрыжка и изжога. Повысить тонус нижнего пищеводного сфинктера и привратника помогают прокинетики из группы итомеда.

Агрессивный состав многократно повышает вероятность обострения таких болезней, как гастрит, эзофагит и некоторых других. Даже эпизодическое употребление энергетиков способно значимо навредить здоровью.

Напитки, которые мы употребляем ежедневно имеют огромное значение для нашего здоровья. Самым предпочтительным вариантом, не имеющим ограничений в зависимости от наличия хронических заболеваний, является именно вода без газа!

Телеграм канал

24 июля 2024, 03:19
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

Фото: WolfBlur / pixabay.com
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру

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