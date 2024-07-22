ТЕСТ: Угадай советский фильм про измену по описанию

Любовь и измена – вечные темы для кинематографа. Предлагаем вам проверить свои знания советских фильмов, в которых эти темы раскрываются.

Советский кинематограф подарил нам множество ярких и запоминающихся историй о любви, страсти и неверности. В этом тесте мы предлагаем вам угадать названия 10 культовых советских фильмов, в основе сюжета которых лежит тема измены. Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете эти киноленты? Тогда начнем!

Вопрос 1. Деревенский мужчина отправляется в путешествие на юг, где заводит роман с другой женщиной, в то время как дома его ждет любящая жена и дети.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Странная женщина"

В) "Осенний марафон"

Г) "Любовь земная"





Вопрос 2. Женщина за 30 лет, успешная юрисконсульт, имеет все блага жизни, но чувствует себя несчастной и заводит роман на стороне.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Странная женщина"

В) "Осенний марафон"

Г) "Любовь земная"





Вопрос 3. Талантливый педагог и переводчик, у которого есть жена, любовница и нерешительный характер, из-за которого он не может изменить свою жизнь.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Странная женщина"

В) "Осенний марафон"

Г) "Любовь земная"





Вопрос 4. Председатель колхоза, у которого есть жена и дети, влюбляется в красивую односельчанку.

А) "Любовь и голуби"

Б) "Странная женщина"

В) "Осенний марафон"

Г) "Любовь земная"





Вопрос 5. Женщина узнает, что у ее мужа есть любовница, и пытается отомстить ему.

А) "Прости"

Б) "Единственная..."

В) "Повторная свадьба"

Г) "Забытая мелодия для флейты"





Вопрос 6. Муж требует развода, узнав, что его жена ему изменяла.

А) "Прости"

Б) "Единственная..."

В) "Повторная свадьба"

Г) "Забытая мелодия для флейты"





Вопрос 7. Мужчина, живущий в браке, встречает на улице очаровательную блондинку и ради нее решает уйти из семьи.

А) "Прости"

Б) "Единственная..."

В) "Повторная свадьба"

Г) "Забытая мелодия для флейты"





Вопрос 8. Женатый мужчина заводит роман с молодой медсестрой.

А) "Прости"

Б) "Единственная..."

В) "Повторная свадьба"

Г) "Забытая мелодия для флейты"





Вопрос 9. Женщина переживает мучительный роман с женатым мужчиной, который не может оставить семью.

А) "Зимняя вишня"

Б) "Осень"

В) "Любовь и голуби"

Г) "Странная женщина"





Вопрос 10. Двое знакомых с детства людей, которые не решились пожениться в молодости, теперь встречаются, будучи уже в браке с другими.

А) "Зимняя вишня"

Б) "Осень"

В) "Любовь и голуби"

Г) "Странная женщина"





Ответы: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-А, 6-Б, 7-В, 8-Г, 9-А, 10-Б