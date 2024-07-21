Кулинарный тест: угадай название известных русских блюд

Стыдно не пройти этот тест на знание истинно русских блюд. Проверь себя!

Русская кухня богата своим разнообразием. У иностранцев некоторые национальные блюда нашей страны вызывают недоумение. Но мы любим их, готовим дома и едим. А ты хорошо разбираешься в русской кулинарии? Попробуй угадать названия известных блюд в нашем тесте.

1. Этот суп готовится из нарезанных мелкими кубиками овощей и любого мяса. Раньше его делали из остатков заготовок, сейчас есть постоянный рецепт, который лишь слегка отличается у хозяек. Подается холодным.

А. Окрошка

Б. Свекольник

В. Холодник

2. Это блюда зародилось на Урале почти 6 веков назад. Название в переводе означает “хлебное ухо”.

А. Чебуреки

Б. Вареники

В. Пельмени

3. В состав этого блюда могут входить мясо, грибы и рыба. Подают его обычно с оливками и лимоном.

А. Винегрет

Б. Солянка

В. Окрошка

4. Этот русский суп обладает кисловатым вкусом, потому что в его состав входит квашенная капуста.

А. Щи

Б. Борщ

В. Рассольник

5. Блюдо делается в виде котлет с разнообразной начинкой. В классическом рецепте используют поджаренный лук, яйца, овощи и грибы.

А. Пожарские котлеты

Б. Зразы

В. Биточки

6. Это популярное блюдо готовится на основе таких частей мяса, как голова, ноги, уши, хвост. Все это очень долго варится на огне.

А. Гуляш

Б. Хаш

В. Холодец

7. Во времена правления царя Алексея Михайловича это блюдо подавали вторым после традиционного супа. Для приготовления его несколько часов томят в печи.

А. Жаркое

Б. Буженина

В. Расстегай

ОТВЕТЫ

1. А

2. Б

3. Б

4. А

5. Б

6. В

7. А