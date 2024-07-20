Тест для настоящих знатоков русских народных сказок

С детства каждый из нас знает русские народные сказки. Мы слышали их в колыбели, в детском саду, в школе. Сказки сопровождают нас на протяжении всей жизни. С ними мы учимся, узнаем мир. Они дают нам советы, помогают стать добрее, сильнее и смелее. Но так ли хорошо мы познали историю о Бабе Яге и Лешем, Царевне-лягушке и трех богатырях? Самое время проверить!
1. К кому попал в плен Кощей-Бессмертный?
А. Ивану-Царевичу
Б. Марье-Маревне
В. Микуле-Селяновичу
2. Кто заставил Кота-Баюна служить себе?
А. Иван-Царевич
Б. Святогор
В. Садко
3. Какая из этих сказок является народной?
А. Сказка о золотой рыбке
Б. Сивка-Бурка
В. Огниво
4. Как в русском фольклоре называется птица Феникс?
А. Алконост
Б. Финист
В. Жар-птица
5. Кем является леший?
А. Лесная нечисть
Б. Дух-хозяин леса
В. Хозяин болота
6. Какой из трех знаменитых богатырей самый слабый?
А. Алеша Попович
Б. Добрыня Никитич
В. Илья Муромец
7. Что было в сумке богатыря Микулы Селяниновича, что Святогор не смог ее поднять?
А. Вся тягость земли
Б. Русская земля
В. Камни
ОТВЕТЫ
1. Б
2. А
3. Б
4. В
5. Б
6. А
7. А