ТЕСТ: угадайте фильм с Людмилой Гурченко по звучащей в нем песне

1. "Мчатся годы-непогоды // Над моею головой, // Словно не была я сроду // Кучерявой, молодой".
А – "Старые клячи";
Б – "Моя морячка";
В – "Уходя – уходи".
2. "Так бывает – станешь взрослее ты // И, как птица, ввысь улетишь, // Кем бы ни был, знай, что для мамы ты – // Как и прежде, милый малыш".
А – "Мама";
Б – "Гулящая";
В – "Наша дача".
3. "В мираж и дым, в химеры верьте, // Пожитки не зачем тащить, // Ведь не уехать дальше смерти, // Стремитесь жизнь перекроить".
А – "Дневник директор школы";
Б – "Вокзал для двоих";
В – "Идеальный муж".
4. "Сколько ждать придется – я не знаю .// Но тебя я среди всех, я // Среди всех легко узнаю. //Что же ты медлишь?"
А – Соломенная шляпка";
Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";
В – "Шаг навстречу".
5. "Мы решили перебраться за кордон, // Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон, // Чтобы с ветреной кокеткой пить вино, // А с блондинкой иль с брюнеткой – все равно".
А – "Магистраль";
Б – "Сибириада";
В – "Корона российской империи".
6. "На плече твоем до зари лежать, // О любви шептать ночью вешнею, // Сыновей рожать, дочерей рожать – // Исполнять свое дело вечное".
А – "Особо важное задание";
Б – "Прощальные гастроли";
В – "Шурочка".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Старые клячи";
2 – А – "Мама";
3 – Б – "Вокзал для двоих";
4 – Б – "Любимая женщина механика Гаврилова";
5 – В – "Корона российской империи";
6 – А – "Особо важное задание".