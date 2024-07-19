ТЕСТ для знатоков фильма "Афоня": насколько хорошо вы знаете этот советский кинохит

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Афоня"? Пройдите этот тест и узнайте, сколько малоизвестных фактов о картине вам известно

Фильм "Афоня" 1975 года режиссера Георгия Данелии стал настоящим хитом советского кинопроката. Комедия о непутевом сантехнике Афанасии Борщове полюбилась миллионам зрителей. В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с интересными фактами о создании и съемках этого культового фильма.

1. Кто из известных актеров пробовался на роль Афони, но в итоге ее получил Леонид Куравлев?

A) Леонид Куравлев

B) Владимир Высоцкий

C) Даниил Ольбрыхский

D) Все перечисленные

2. Почему съемки с участием Евгении Симоновой (исполнительницы роли Кати) проходили всего за 3 дня?

A) Данелия был очарован Симоновой и не хотел ее долго снимать

B) У Симоновой был плотный график съемок в другом фильме

C) Режиссер хотел, чтобы Симонова выглядела свежей и естественной

D) Все перечисленное верно

3. Какую деталь в костюме актрисы Тани Распутиной, игравшей девушку с пышным бюстом, придумал случайно пришедший на съемки муж костюмерши?

A) Накладную грудь из манной крупы

B) Прозрачную блузку

C) Морской узел на бретельках бюстгальтера

D) Все перечисленное

4. Какие две популярные рок-группы должны были выступать на дискотеке в фильме?

A) "Аракс" и "Машина времени"

B) "Ариэль" и "Цветы"

C) "Самоцветы" и "Веселые ребята"

D) "Земляне" и "Агата Кристи"

5. Какое место по посещаемости среди отечественных фильмов занимает "Афоня"?

A) 5-е место

B) 10-е место

C) 15-е место

D) 20-е место

6. Почему режиссер Георгий Данелия не допустил Михаила Светина до озвучки его роли в фильме?

A) Они сильно поругались на съемках

B) У Светина был неподходящий голос

C) Данелия хотел, чтобы роль озвучил другой актер

D) Все перечисленное верно

7. Какую деталь из другого известного советского фильма можно услышать в "Афоне"?

A) Музыку из "Семнадцати мгновений весны"

B) Реплику из "Бриллиантовой руки"

C) Песню из "Кавказской пленницы"

D) Ничего из перечисленного

8. Кто из персонажей фильма вызывал наибольшие овации зрителей на встречах в кинотеатрах?

A) Афоня

B) Катя

C) Коля

D) Федул

9. Почему жены пьющих мужчин были недовольны образом Афони в исполнении Леонида Куравлева?

A) Афоня получился слишком отрицательным персонажем

B) Афоня получился слишком обаятельным и привлекательным

C) Афоня был слишком похож на их мужей

D) Все перечисленное верно

10. Где в Ярославле, городе, где снимался фильм, до сих пор есть памятник героям "Афони"?

A) Около пивной "Афоня"

B) На площади Революции

C) Возле Дворца культуры

D) На улице Свободы

Ответы:

1. D

2. A

3. A

4. A

5. C

6. A

7. A

8. D

9. B

10. A