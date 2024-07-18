ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова

1. Как назывался квартет Лауреаток Областного Конкурса Самодеятельности, в котором пели героини фильма в 1989 году?
А – "Трубные голоса";
Б – "Труба зовет!";
В – "Красная труба".
2. Кем работала Елизавета, которую сыграла Гурченко?
А – Учителем в заводской школе;
Б – Диспетчером на железнодорожной ветке завода;
В – Членом завкома.
3. Продолжите фразу героини Людмилы Гурченко "Лучше с незнакомым в машине, чем...
А – ....ни с кем и никогда";
Б – ...со знакомым алкашом";
В – ...со знакомым в очереди за майонезом".
4. Как зовут героя Николая Фоменко?
А – Василий Георгиевич Хоменко;
Б – Василий Иванович Дуренко;
В – Василий Петрович Сволотенко.
5. За какую сумму Лиза пропадала аферистам отцовскую квартиру в Доме на Набережной?
А – 50 тысяч долларов США;
Б – 100 тысяч долларов США;
В – 100 миллионов рублей.
6 . Куда герой Фоменко приглашает героиню Гурченко?
А – В "Метрополь";
Б – В апартаменты "Националя";
В – В гостиницу "Москва".
7. Какое количество черной икры фигурирует в фильме?
А – Два вагона;
Б – Две тонны;
В – Две бочки.
ОТВЕТЫ
1 – А – "Трубные голоса";
2 – В – Членом завкома.
3 – В – ...со знакомым в очереди за майонезом";
4 – А – Василий Георгиевич Хоменко;
5 – Б – 100 тысяч долларов США;
6 – Б – В апартаменты "Националя";
7 – А – Два вагона;