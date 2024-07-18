ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова

Фильм Эльдара Рязанова "Старые клячи" вышел на экраны в 2000-м году. Режиссер снял в картине своих любимых актеров – Людмилу Гурченко, Светлану Крючкову, Валентина Гафта, Ирину Купченко... Давайте вместе вспомним эту ленту!

1. Как назывался квартет Лауреаток Областного Конкурса Самодеятельности, в котором пели героини фильма в 1989 году?

А – "Трубные голоса";

Б – "Труба зовет!";

В – "Красная труба".

2. Кем работала Елизавета, которую сыграла Гурченко?

А – Учителем в заводской школе;

Б – Диспетчером на железнодорожной ветке завода;

В – Членом завкома.

3. Продолжите фразу героини Людмилы Гурченко "Лучше с незнакомым в машине, чем...

А – ....ни с кем и никогда";

Б – ...со знакомым алкашом";

В – ...со знакомым в очереди за майонезом".

4. Как зовут героя Николая Фоменко?

А – Василий Георгиевич Хоменко;

Б – Василий Иванович Дуренко;

В – Василий Петрович Сволотенко.

5. За какую сумму Лиза пропадала аферистам отцовскую квартиру в Доме на Набережной?

А – 50 тысяч долларов США;

Б – 100 тысяч долларов США;

В – 100 миллионов рублей.

6 . Куда герой Фоменко приглашает героиню Гурченко?

А – В "Метрополь";

Б – В апартаменты "Националя";

В – В гостиницу "Москва".

7. Какое количество черной икры фигурирует в фильме?

А – Два вагона;

Б – Две тонны;

В – Две бочки.





ОТВЕТЫ

1 – А – "Трубные голоса";

2 – В – Членом завкома.

3 – В – ...со знакомым в очереди за майонезом";

4 – А – Василий Георгиевич Хоменко;

5 – Б – 100 тысяч долларов США;



6 – Б – В апартаменты "Националя";

7 – А – Два вагона;