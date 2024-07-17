ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке

1. "Я вас категорически прошу не вмешиваться в моего ребенка!"
А. "Подкидыш";
Б. "Весна на Заречной улице";
В. "Мэри Поппинс, до свидания!".
2. "-Ну, будете у нас на Колыме…-Нет, уж лучше Вы к нам!"
А. "12 стульев";
Б. "Гараж";
В. "Бриллиантовая рука";
3. "Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше!
А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
Б. "Берегись автомобиля!"
В. "Не может быть!"
4. "Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл"
А. "Дайте жалобную книгу!"
Б. "Девушка без адреса";
В. "Иван Васильевич меняет профессию".
5. "Кто не работает — тот ест!"
А. "Пес Барбос и необычный кросс";
Б. "Весна";
В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".
6. "Что характерно, обнаглели!"
А. "Любовь и голуби";
Б. "Мимино";
В. "Маленькая Вера".
7. "Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион!"
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Опасный возраст";
В. "Осенний марафон".
8. "Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что в гостях!"
А. "Карнавальная ночь";
Б. "Афоня";
В. "Старые стены".
9. "А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен"
А. "Осенний марафон";
Б. "Пять вечеров".
В. "Формула любви".
ОТВЕТЫ
1. – А. "Подкидыш";
2. – В. "Бриллиантовая рука";
3. – А. "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика";
4. – В. "Иван Васильевич меняет профессию";
5. – В. "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика".
6. – А. "Любовь и голуби";
7. – А. "Москва слезам не верит";
8. – Б. "Афоня".
9. – В. "Формула любви".