[ТЕСТ] на знание кинолокаций: советские города в роли заграницы

Советское кино часто использовало местные города для съемок сцен, происходящих за границей. Проверьте, насколько хорошо вы знаете эти кинематографические перевоплощения!

Советский кинематограф оставил нам множество культовых фильмов, и многие из них использовали отечественные локации для создания иллюзии зарубежных мест. В условиях ограниченных возможностей для съемок за границей, режиссеры находили креативные решения и превращали советские города в американские, европейские и даже азиатские локации. Этот тест предлагает вам проверить свои знания о том, какие советские города и здания "играли" роль зарубежных мест в известных фильмах. Попробуйте угадать, где снимались сцены из таких фильмов, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Десять негритят" и "Бриллиантовая рука".