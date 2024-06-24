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Пятница 2 августа

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Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал

Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал
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Стало известно, как сложилась судьба артиста Панина* за границей. Дочь актера перенесла эмоциональный надрыв.

С одной стороны, Россия потеряла Алексея Панина* еще три или даже четыре года назад. Звезда сериала "Жмурки" решила перебраться в заморские страны задолго до февральских событий двухлетней давности. Вид на жительство в Испании к этому располагал, но особенно к этому располагал скандальный позор комедийного артиста из "ДМБ": исполнитель роли призывника Пысы будто бы слишком часто слышал прозвище персонажа и пустился во все тяжкие.

Кадр из фильма "Жмурки" (2005), к/к СТВ, 2005, реж. А. Балабанов (18+)

Подтверждением этому стали многочисленные видеоролики вопиющего содержания — не прошедшего цензуру даже самых лояльных, толерантных и сострадательных рецензентов. Сам же Алексей* то называл видео монтажом и подставой, то всячески подчеркивал свою принадлежность к роликам вместе с поворотами сюжета и авторским замыслом. Одни требовали сжечь на костре сластолюбца — другие стелили ему дорогу в психдиспансер на пожизненное содержание. Только Панин* сделал по-своему: перебрался в тридевятое царство. Оно же тридесятое государство — где место всем без царя в голове.

А параллельно с этим эмигрировал в Европу — не забывая посылать весточки на родину. Обычно в них иноземец делился степенью растяжимости своих "привилегий" и показывал пальцем на бывших друзей. Особенно тех — кто робел показать настоящего голого короля.

Кадр из фильма "Жмурки" (2005), к/к СТВ, 2005, режиссер Алексей Балабанов (18+)

С другой стороны, Россия потеряла Алексея Вячеславовича* совсем недавно. Последний пост в его аккаунте служит показательным примером невозможности возвращения в родные пенаты. Подобно одинокому парусу — который белеет в тумане моря голубом — артист решил сварить в США макароны не с пустыми руками. Он достал из широких штанин дубликатом бесценного груза — которым оказался диплом лауреата Государственной премии Российской Федерации. Выдал ему эдакую кулинарную книгу президент 22 года назад — что составляет почти половину жизни макаронного поваренка — в прошлом году он отметил 46-летие. Потеребил он пальцами и золотую медаль — но сразу же от нее отказался. Хотя — будем честны — даром не надо. После дезинфекции — тоже.

Кадр из фильма "Жмурки" (2005), к/к СТВ, 2005, режиссер Алексей Балабанов (18+) + Youtube + @CTBFilm

"Ребятки! Еще раз! Не прикалываюсь! Могу отдать! Я сыграл спектакль в Голливуде — и моя дочь стояла плакала! Потому что папа стоял на сцене — а за его спиной был Голливуд и полный зал народа — и полный зал цветов!" — объявил лауреат Госпремии РФ.

Будто в качестве доказательства он вставил кадры — на них кричал народ. Дочь может и плакала — очень похоже на правду. Вопроса лишь два: как близко стоял этот "Голливуд" и как он там поместился.

"Но российская пресса напишет, что я спился на помойке!" — добавил актер Алексей Панин* и был совершенно прав.

* Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в перечень террористов и экстремистов

Телеграм канал

24 июня 2024, 17:45
Фото: Telegram
Telegram и Редакция "Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Панин после скандала вернулся в свет

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