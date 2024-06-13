Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже

Брижит Бардо появилась на экране в бикини раньше всех и ввела моду на сексуальный купальник, снявшись в фильме "Манина, девушка в бикини". А в Советском Союзе одним из первых фильмов, где актрисы появились в облегающих боди и в бикини, стал "Три плюс два", и с тех пор купальники ворвались в советское кино.
Давайте вместе вспомним любимые советские летние кинокартины, где действие происходит у воды. Описание локаций станет вам небольшой подсказкой. У настоящих киноманов тест не вызовет затруднений.