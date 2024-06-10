Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР

Александра Круглова участвовал седьмом сезоне шоу "Голос. Перезагрузка". А сегодня она посвятила себя патриотическим и благотворительным акциям.



Совместная акция от сети студий-школ Todes и проекта "Агитбригада имени Руслановой" сделала счастливыми 30 семей из Донецкой народной республики. Для детей и их родителей был организован насыщенный культурный маршрут по достопримечательным местам столицы, который зарядил всех эмоциями и яркими впечатлениями.



Организаторами акции стали общественные деятели Александра Круглова, Екатерина Лисман, представительство ДНР В Москве, а также сеть студий-школ Todes, которая является самой крупной сетью в сфере обучения танцев во всем мире.

Экскурсия по Москве началась с посещения канатной дороги в Лужниках – с высоты птичьего полета дети и их родители увидели живописные пейзажи одного из самых крупных столичных парков – Воробьевы горы. В ресторане "Сенполия" был организован специальный показ детского фильма. Сладкие угощения, подарки, видеопоздравления от известных артистов – все это воодушевило детишек и настроило на продолжение культурной программы.

Театр танца Todes пригласил детей на танцевальный спектакль "ИНЗЭНАЙТ". Грандиозная постановка Аллы Духовой погрузила в мир подлинных шедевров и продемонстрировала все разнообразие танцевальных жанров — от классического балета, поражающего своей пластикой, до зажигательной румбы, веселого канкана и русской хороводной.

Картины великих художников с помощью танца оживали прямо на сцене. Вихрь батманов Эдгара Дега и трепетная история Тристана и Изольды сменялись яркими красками Энди Уорхола — и дюжина Элвисов в искрящихся костюмах отжигали рок-н-ролл, а следом оживали яркие, эмоциональные и темпераментные шедевры Филиппа Малявина.