Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку

Ровно год назад нас покинула известная певица, актриса, автор песен и танцовщица, чье имя прогремело не только в Голливуде, но и далеко за его пределами, в том числе в России. В первую очередь Тина Тернер была буддисткой, а уже потом мировой знаменитостью, потому что вера и духовный рост давали ей силы для плодотворного творчества и блага живых существ.

Звезда родилась 26 ноября 1939-го, а ушла 24 мая 2023 года. Сегодня, согласно ее вере, мы можем быть уверенными или хотя бы склоняться к тому, что она обрела благое перерождение. Переходный период между предыдущим новым воплощением в буддизме занимает до 49 дней. Сейчас, согласно традиции, мы вспоминаем Тину Тернер такой, какой она нам запомнилась, и складываем руки в молитве.

Вчера, 23 мая 2024 года, буддисты всего мира отмечали день рождения Будды, также известный как Весак. А теперь, 24 мая, есть повод вспомнить мудрый и полезный совет ушедшей певицы. Знаменитая буддистка оставила каждому человеку завещание, а точнее, совет — найти книгу, которая поможет ему стать более духовным.

"Очень многие люди пугаются, когда слышат слово "духовный". Они думают о "церкви" или "религии". Но я обнаружила, что развитие своей духовной стороны посредством буддизма помогло мне открыть свой разум и сердце так, как я даже не могла себе представить", — отмечала Тина Тернер в интервью The New York Times.

Тогда артистка, идущая к ясному свету, посоветовала две книги, автором каждой из которых является Его Святейшество Далай-лама XIV. Первая — "Сила сострадания", в ней затрагиваются нравственные аспекты общества, общечеловеческие ценности, идеи гуманизма для гармонии и любви во всем мире. Вторая — "Искусство быть счастливым", которая стала мировым бестселлером! Она затрагивает буддийский подход к решению внутренних проблем и задач человека.

Тина Тернер исполняла музыкальные композиции в разных стилях: рок-н-ролл, ритм-н-блюз, рок, фанк, соул, поп. Она даже получила прозвище королевы рок-н ролла. Но особое место в ее творчестве занимает исполнение буддийских мантр в музыкальном сопровождении.

Отметим, что Тина Тернер среди звезд Голливуда не единственная буддистка. Помимо нее, путь буддизма выбрали такие великие артисты-мужчины как Ричард Гир, Стивен Сигал, Орландо Блум. Приобщились к буддизму и артисты-женщины: Шерон Стоун, Наоми Уотс, Эмма Уотсон.

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