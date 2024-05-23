ФОТО ДНЯ: кошка Фитель зевает и протягивает лапку – будем знакомы!

Неужели именно Вы еще не знакомы с Фитель? Кошка-лапочка встречает утро и желает отличного дня! Срочно берите и пожмите лапку!

Хозяйка животного и автор фотографии — Мария. Специально для редакции "Дни.ру" она запечатлела милую лапку, а также свою кошку — не менее милую. Прямо сейчас начните официальное знакомство с Фитель!

Как отметила Мария, в 2024 году "Фитилю" исполнилось 4-ре года, 4 раза в день она думает о креветках и 40 раз на дню проворно скачет. Что наиболее важно, также у нее 4 полосочки на хвостике, шерсть почти 4см и целых 4 лапы!

"Будем знакомы!" — говорит по-кошачьи Фитель, а также машет шерстяной лапкой!

Смелее встречайте и приветствуйте свою новую подружку. Усы, лапы, хвост — вот ее документы!