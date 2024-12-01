Рецепт супа Том ям из доступных продуктов

Ингредиенты
Для бульона:
- Кокосовое молоко — 400 мл
- Рыбный соус — 2 ст. л. (можно заменить соевым соусом)
- Лаймовый сок — 2 ст. л. (или лимонный сок)
- Паста карри — 2 ст. л. (или томатная паста + красный перец)
- Имбирь свежий — 2 см корня
- Лемонграсс — 1 стебель (можно заменить цедрой лимона)
- Листья лайма — 4-5 шт. (заменяются цедрой лайма или лимона)
- Чили-перчик — 2-3 шт. (по вкусу)
Морепродукты и овощи:
- Креветки — 150 г
- Кальмары — 100 г
- Грибы шампиньоны — 100 г
- Помидоры черри — 8-10 шт.
- Лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)
- Кинза — небольшой пучок
- Сахар — 1 ч. л.
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Нарежьте грибы шампиньоны тонкими ломтиками.
- Помидорчики черри разрежьте пополам.
- Лук-шалот нарежьте кольцами.
- Креветки очистите от панциря, оставив хвостик.
- Кальмаров нарежьте кольцами.
- Приготовление бульона:
- В кастрюлю налейте кокосовое молоко и рыбный соус.
- Добавьте пасту карри (или томатную пасту с красным перцем), натертый имбирь, цедру лимона, чили-перчик.
- Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.
- Добавление морепродуктов:
- Положите креветки, кальмаров и грибы шампиньоны в бульон.
- Варите еще 5-7 минут, пока морепродукты не станут готовыми.
- Завершение приготовления:
- Добавьте помидоры черри, лук-шалот.
- Посолите по вкусу, добавьте сахар и лаймовый сок.
- Проверьте баланс вкуса: он должен быть одновременно острым, кислым, сладким и соленым.
- Если нужно, добавьте больше рыбного соуса или лаймового сока.
- Подача:
- Разлейте суп по глубоким пиалам.
- Украсьте сверху свежими листьями кинзы.
- Подавайте горячим.
Теперь у вас есть доступный и вкусный вариант классического тайского супа Том Ям!