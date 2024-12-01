Рецепт супа Том ям из доступных продуктов

Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста

За Геннадием Хазановым стоит целая коллекция образов, созданных им как на театральных сценах, так и на экране в кино и телевидении, а его голос оживляет персонажей мультфильмов. Тем не менее, известность он приобрел прежде всего как мастер разговорного жанра, чьи забавные миниатюры на протяжении десятилетий вызывают улыбки у зрителей. 1 декабря 2024 года Геннадий Хазанов отмечает свое 79-летие. 1.