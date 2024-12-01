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Рецепт супа Том ям из доступных продуктов

Рецепт супа Том ям из доступных продуктов
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Том Ям – это знаменитый тайский суп, который отличается насыщенным вкусом благодаря сочетанию кислого, сладкого, соленого и острого. Он готовится на основе кокосового молока, лимонного сорго, галангала, лаймового сока и других ароматных ингредиентов. Вот упрощенный рецепт Том Яма, который можно приготовить из доступных продуктов. Этот вариант адаптирован под российские реалии и использует ингредиенты, которые легко найти в большинстве магазинов.

Ингредиенты

Для бульона:

  • Кокосовое молоко — 400 мл
  • Рыбный соус — 2 ст. л. (можно заменить соевым соусом)
  • Лаймовый сок — 2 ст. л. (или лимонный сок)
  • Паста карри — 2 ст. л. (или томатная паста + красный перец)
  • Имбирь свежий — 2 см корня
  • Лемонграсс — 1 стебель (можно заменить цедрой лимона)
  • Листья лайма — 4-5 шт. (заменяются цедрой лайма или лимона)
  • Чили-перчик — 2-3 шт. (по вкусу)

Морепродукты и овощи:

  • Креветки — 150 г
  • Кальмары — 100 г
  • Грибы шампиньоны — 100 г
  • Помидоры черри — 8-10 шт.
  • Лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)
  • Кинза — небольшой пучок
  • Сахар — 1 ч. л.


Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Нарежьте грибы шампиньоны тонкими ломтиками.
    • Помидорчики черри разрежьте пополам.
    • Лук-шалот нарежьте кольцами.
    • Креветки очистите от панциря, оставив хвостик.
    • Кальмаров нарежьте кольцами.
  2. Приготовление бульона:
    • В кастрюлю налейте кокосовое молоко и рыбный соус.
    • Добавьте пасту карри (или томатную пасту с красным перцем), натертый имбирь, цедру лимона, чили-перчик.
    • Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.
  3. Добавление морепродуктов:
    • Положите креветки, кальмаров и грибы шампиньоны в бульон.
    • Варите еще 5-7 минут, пока морепродукты не станут готовыми.
  4. Завершение приготовления:
    • Добавьте помидоры черри, лук-шалот.
    • Посолите по вкусу, добавьте сахар и лаймовый сок.
    • Проверьте баланс вкуса: он должен быть одновременно острым, кислым, сладким и соленым.
    • Если нужно, добавьте больше рыбного соуса или лаймового сока.
  5. Подача:
    • Разлейте суп по глубоким пиалам.
    • Украсьте сверху свежими листьями кинзы.
    • Подавайте горячим.

Теперь у вас есть доступный и вкусный вариант классического тайского супа Том Ям!

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1 декабря 2024, 21:07
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