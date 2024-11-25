Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них?

"Обязательно!": Повалий в день своего юбилея споет в Кремле на украинской мове

Таисия Повалий готовится отметить юбилей – 10 декабря любимой россиянами певице исполнится 60 лет. В этот день она будет выступать на главной сцене страны – в Кремлевском дворце. О подготовке к празднованию Народная артистка Ингушетии рассказала корреспонденту "Дни.ру". Билеты на выступление Повалий – а это более шести тысяч мест – давно распроданы.