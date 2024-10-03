Дочь Успенской обнаружили вдали от дома

Любовь Успенская заявила о пропаже дочери.

Нет ничего страшнее, чем потерять собственного ребенка. Поэтому, когда Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери Татьяны Плаксиной, страна содрогнулась.

О пропаже Татьяны артистка сообщила накануне вечером. Певица вернулась из Баку, куда ездила на гастроли, но не обнаружила родственницу. Также она сообщила, что девушка оставила телефон дома.

Звезда предполагала, что дочь могла пропасть из-за своих патриотических мировоззрений или из-за недавнего прошлого, связанного с наркотическими веществами. Позже адвокат Успенской рассказала, что певица обратилась в правоохранительные органы.

Поклонники на протяжении всего дня строили предположения о месте нахождения Татьяны, многие высказывали слова поддержки и надеялись на скорое воссоединение родственниц. Утром анонимный источник заявил, что с Плаксиной все в порядке, и она находится в Израиле.

Но появилась новая информация. Дочь Любови Успенской действительно нашлась за границей. По данным прессы, она самостоятельно покинула страну, не известив родных. Представитель Успенской также подтвердил эту информацию СМИ.

"Девочка нашлась. Нашлась не в России. Чувствует себя нормально, более или менее. Мама, Любовь, счастлива, девочка тоже, я тем более", — рассказал директор Успенской журналистам.

Подробности этой истории пока неизвестны. Однако информация о том, что Плаксину обнаружили вдали от дома – в Израиле подтвердилась.