"Возвращение в лоно семьи": Цой сообщила о воссоединении SHAMAN с женой после развода

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой. Супруга была старше певца на 14 лет и сопровождала его на рабочие встречи в медиахолдингах и на радио. Но в конце сентября Ярослав Дронов, как зовут певца по паспорту, заявил о разводе. Но Анита Цой надеется: разошлись они временно.



"Звезда-мужчина имеет огромное количество поклонниц, девушек, которые мечтают хотя бы прикоснуться к нему, не говоря уже о том, чтобы выйти за него замуж", – рассуждает Цой о возможных причинах развода SHAMAN. Все этим многочисленные соблазны играют свою роль и в артистическом мире количество крепких, долговечных браков можно по пальцам перечесть!

"Жена Ярослава (так на самом деле зовут певца – Прим. ред.) был постарше, она – уже мудрая женщина, – говорит Анита. – Так что я не исключаю, что, возможно, они когда-то сойдутся снова".

Знает певица и примерные сроки их воссоединения. "Когда он "отфестивалит", закончится его пора большого взлета, то, возможно, вернется в лоно семьи, – полагает основательница бренда "Цойкины рецепты".

При этом сам Ярослав Дронов пока больше думает о работе. "Жизнь продолжается! – улыбается он. – Я не могу сказать, правда, что времени стало больше – мы с женой и так мало виделись. Потому что и она человек занятой, и я был постоянно на гастролях. Собственно, ничего не изменилось – у меня продолжается насыщенная гастрольная жизнь и я продолжаю служить народу России".