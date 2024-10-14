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Понедельник 14 октября

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Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте

Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте
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14 октября на ТНТ стартует долгожданный показ сериала "жЫЫЫзнь", В нем главные роли исполняют Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

Их персонажи, Вождь и Вождиха, представляют два конкурирующих племени в первобытном мире. Он — мягкий и неопытный, она — сильная и хитрая. Сюжет затрагивает философские вопросы о счастье и природе человеческих отношений, сочетая комедийные элементы с сатирой на общественные устои.

Одной из ключевых особенностей сериала является взаимодействие между Галустяном и Ходченковой. Режиссер Эмиль Никогосян отмечает, что между актерами возникла настоящая химия. После прочтения сценария они проявили интерес к совместной работе, что привело к проведению проб. Как говорит Никогосян, для таких талантливых артистов важно, с кем они работают, что добавляет глубины их персонажам.

Актер Петр Скворцов, исполняющий роль первобытного человека Кривого, стал результатом самого длинного кастинга. Никогосян вспоминает, что после множества прослушиваний он уже терял надежду найти подходящего актера. Но Скворцов за считанные секунды убедил его в своей способности воплотить образ Кривого. Несмотря на свои успехи, актер не всегда готов сниматься, что делает его выбор еще более ценным.

Идея сериала зародилась еще в 2020 году, когда был снят пилотный эпизод. Из первоначального состава лишь три актера остались в финальной версии: Михаил Галустян, Борис Дергачев и Андрей Федорцов, который играет отца Вождя. Его персонаж обладает парадоксальной системой воспитания, что добавляет глубины и многослойности сюжету.

Съемки сериала проходили в живописных местах Северного Кавказа — Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Режиссер подчеркивает, что использование натурных локаций придает проекту особую атмосферу. Несмотря на возможность создания декораций в павильоне, съемочная группа стремилась запечатлеть первобытный мир в его естественной среде.

Актеры активно участвовали в выполнении трюков, что добавило реализма сценам и сделало их более захватывающими. Как утверждает Никогосян, даже простые трюки выглядели намного смешнее, чем сложные постановочные действия. Это создает уникальную динамику и искренность в каждом эпизоде.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2024, 06:38
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты в Голливуде

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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