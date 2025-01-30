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Четверг 30 января

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Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога

Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога
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На этот счет есть разные точки зрения. Нутрициолог Ксения Глинкина поделилась своим мнением по теме.

Нутрициолог Ксения Глинкина рассказала, стереотип о том, что есть перед сном вредно, имеет корни. Раньше считали, что ночной прием пищи непременно ведет к набору веса и проблемам с пищеварением. Однако все немного сложнее. Нельзя однозначно утверждать, что любой прием пищи перед сном ― зло. Важны несколько ключевых моментов.

Фото: личный архив автора

Что вы едите?

Это самый важный фактор. Тяжелая, жирная, жареная или острая пища перед сном действительно может вызвать дискомфорт, изжогу, вздутие живота и нарушения сна.

В каком количестве?

Обильный ужин перед сном, особенно с избытком калорий, может привести к отложению лишних запасов.

Когда вы едите?

Прием пищи за 3―4 часа до сна безопасен для большинства людей. Однако если есть непосредственно перед сном, это может нарушить качество сна.

Есть или не есть?

Непосредственно перед сном не стоит. Также на ужин лучше не употреблять тяжелую, жирную, сладкую и обработанную пищу в больших количествах. Это перегружает пищеварительную систему, мешает сну и способствует набору веса.

Чем перекусить на ночь?

Если время ужина пришлось пропустить, и перед сном возникло чувство голода, не нужно терпеть. Лучше выбрать легкий и полезный перекус, который не перегрузит пищеварительную систему:

      • Небольшое количество сложных углеводов в виде овощей (тушеных или свежих) ― кусочек огурца, морковки или отварное брокколи.
      • Легкий белок в виде рыбы, морепродуктов, яйцо.
      • Травяной чай, например, ромашковый или мятный чай поможет успокоиться и расслабиться.

Несколько практических рекомендаций

      • Старайтесь ужинать не позднее, чем за 3―4 часа до сна.
      • Если чувствуете голод, отдавайте предпочтение легким и здоровым продуктам.
      • Следите за размером порций и не переедайте.
      • Прислушивайтесь к организму и обращайте внимание на то, как пища влияет на ваш сон.
      • Избегайте кофе, крепкого чая и алкоголя вечером. Они мешают уснуть.

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30 января 2025, 06:44
Фото: freepik.com
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