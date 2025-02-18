Красавец из фильмов "По имени Барон" и "Монтекристо" Илья Шакунов рассказал о заработке

В Сочи продолжается XVIII Зимний фестиваль искусств под руководством маэстро Юрия Башмета. Каждый день в зале Зимнего театра – аншлаг. Ведь на Черноморское побережье приехали лучшие музыканты и актеры. Среди них – Илья Шакунов, который считается одним из самых красивых актеров нашего кино. Среди его киноработ – "Темная ночь", "Гололед", "По имени Барон", "Виола Тараканова" и "Монтекристо". В Сочи он приехал со спектаклем "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". За кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".

Этот год для Ильи Шакунова юбилейный – 13 августа он будет отмечать 55-летие. Встретит он день рождения творчески. "Осенью выйдет фильм "Отец" про Великую Отечественную войну, в котором я снялся, и это будет лучшим для меня подарком", – рассказал актер.

С 1993 года по сегодняшний день он сыграл в восьми десятках картин разных жанров. Среди режиссеров, с которыми он работал, вспоминаются Георгий Шенгелия, Вера Глаголева, Алексей Балабанов, Александр Сокуров. Не чурается Илья Шакунов и сериалов. Он объяснил корреспонденту "Дни.ру", для чего они ему нужны и почему важны.

"Сериалы всегда есть в этой жизни, потому что это – заработок", – сказал артист.

Он предпочел не вдаваться в подробности и не отвечать на вопрос, интересно ли ему "телемыло" с творческой точки зрения. "Точка" – отрезал Илья Шакунов.

Напомним, первый в мире телесериал назывался "Одинокий Рейнджер", его показывали в США с 1949 году на протяжении 8 лет. За это время вышло более 300 серий. А первый советский минисериал под названием "Вызываем огонь на себя" был снят в 1964 году.