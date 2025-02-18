"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева

Зимний фестиваль Юрия Башмета в Сочи – это всегда созвездие знаменитых вокалистов, актеров, музыкантов. Но в этом году тут присутствует и Игорь Разумовский – ударник Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", ставший звездой соцсетей.

Официально должность 54-летнего Игоря Разумовского называется "солист-регулятор группы ударных инструментов". Недавно во время репетиции у него телефон. Музыкант безэмоционально слушал, что ему говорят в трубку, а попутно играл, идеально попадая в такт мелодии Свиридова "Время вперед!" Настоящий виртуоз! Это видео попало в Сеть, став мемом и хитом просмотров.

Сам Разумовский такой популярности, кажется, не ожидал, хотя давно работает на сцене. В сочинском отеле "Жемчужина" к нему то и дело подходили незнакомые люди с вопросом: "Это вы?!" От желающих сделать со звездой социальных сетей фото не было отбоя! Ведь даже на Первом канала его показали!

Он окончил Московскую государственную консерваторию по классу ударных инструментов, аспирантуру — по специальности "ансамбль современной музыки", в качестве дирижера стажировался у профессора Лондонской академии музыки Колина Метерса. Работает главным дирижером театра "Кремлевский балет", дирижером оркестра "Новая Россия" и оперного центра Валентины Левко.

"Из всей этой истории есть один плюс, – признался виртуоз. – Мне на днях позвонили и пригласили на Первый канал в программу "Давай поженимся!"

Теперь там ему предстоит встреча с Ларисой Гузеевой.

"Выяснилось, что он разговаривал со свой бывшей женой, – сообщил руководитель "Новой России" Юрий Башмет. – Не разговаривал даже, а слушал. Хотя я знаю оркестры мира, где за звонки на репетициях штрафуют и даже увольняют".