Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете

Одного из самых красивых актеров советского кино Олега Стриженова не стало 9 февраля. С ним прощались в Храме Святителя Николая на Трех Горах. А похоронили на престижном Троекуровском кладбище. Отпевавший артиста священник сообщил родным об участи Стриженова на том свете.

"Мертвенное последование", как отпевание называется в Требнике, совершал протоиерей Владимир Волгин. Он, кстати, выпускник режиссерских кусов при Всесоюзном телевидении и бывший оператор.

После панихиды он обратился к родным покойного и рассказал, что ждет душу новопреставленного Олега на том свете. С 9 по 40 день ей предстоит спуститься в Ад, где начинаются так называемые мытарства, когда душа получает наказание за земные грехи. А на 40-й день после земной смерти Олега Стриженова на том свете определится место пребывания его души в вечности вплоть до Страшного суда. Ангелы отводят душу на встречу с Богом, где на частном суде е предстоит узнать узнать свое место до второго пришествия Христа.

В этот важный день душа в последний раз приходит попрощаться с близкими. И ей очень важны поддержка в виде молитвы и поминания близкими людьми. Особенно это важно, если у покойного если нераскаянные грехи таковы. Ведь, как считается, души неправедных людей, живших нечестивой и греховной жизнью, отправляются в Ад на вечные страдания за свои прегрешения. Словом, остается только молиться за нее...

Напомним, на похоронах сын актера Александр Стриженов рассказал о тяжелом уходе: "Жизнь у него была длинной (95 лет – Прим. ред.) и ему в течение полутора месяцев показывали все грехи, о которых он мог забыть".