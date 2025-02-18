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Вторник 18 февраля

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Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так?

Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так?
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Влад Лисовец подтвердил свои проблемы со здоровьем.

Недавно Влад Лисовец высказался относительно слухов о тяжелом заболевании, отметив, что не следует доверять всему, что публикуют в интернете. Однако он признал, что определенные проблемы со здоровьем у него действительно имеются.

Светлана Бондарчук, близкая подруга Влада, была шокирована тем, какие слухи распространяются о нем и других известных личностях в сети. Она выразила возмущение тем, что повсеместно распространяются новости об онкологии знаменитостей.

Модель также добавила, что звезды могут иметь разные причины для того, чтобы не распространять информацию о своих заболеваниях. По ее мнению, фанатам не стоит настаивать на их комментариях.

Телеведущая пожелала каждому крепкого здоровья. Также Светлана отметила, что сообщать о своем заболевании или нет – личное дело человека. Некоторые люди скорее спешат поделиться плохой новостью, чтобы получить поддержку со стороны, другим же проще справляться с недугом самостоятельно.

Бондарчук привела в пример модель Бьянки Балти, которая делится всеми этапами борьбы с раком. Но модель считает абсолютно нормальным также и то, чо многие предпочитают держать эту тему при себе.

В завершение своего поста она призвала пользователей задуматься над тем, поддерживают ли они такие источники информации своими подписками и репостами.

"Люди, да что с вами не так?..Здоровья всем и добра", — закончила она.

Напомним, Влад Лисовец, комментируя слухи о раке, отметил, что проблема существует, и он не собирается ее скрывать. Ранее Влад подчеркнул, что не собирается жаловаться на здоровье. Его больше расстроило общественное мнение. Он вспомнил ситуацию 2020 года, когда был вовлечен в громкий скандал вокруг COVID-19, и заявил, что готов ко всему, включая негативные комментарии и даже сообщения о собственной смерти.

"Жизнь закаляет", — заключил Влад.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2025, 09:30
Влад Лисовец. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

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