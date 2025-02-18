Уколова попросила интимный совет у Апиной перед соитием с "мужем" певицы

Священник: Душа Стриженова спустилась в ад Тесты Костюшкин покинул Россию Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Вторник 18 февраля

17:40Уколова попросила интимный совет у Апиной перед соитием с "мужем" певицы 17:24"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева 17:23Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов 16:29Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком 15:39Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы 14:28Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова 13:31Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете 13:09Дети Филиппа Киркорова покинули Россию 11:56Активисты требуют отменить выступления Филиппа Киркорова 11:43Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО 11:29Красавец из фильмов "По имени Барон" и "Монтекристо" Илья Шакунов рассказал о заработке 10:57Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка 10:14Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег 09:30Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так? 08:39В столице зафиксирован новый температурный минимум 06:38Вернуть тело после родов помогут эти три операции 03:28Выступление певицы Лолиты снова отменили 00:36Звезда "Интернов" Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 кг 21:31Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 20:56Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро 20:33Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок 20:22Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду 18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого 16:059 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 15:40Седокова изощренно ответила на жесткие нападки после смерти Тиммы 13:28Стилист Влад Лисовец смертельно болен 12:31"Зима в Москве": продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных 11:18"Я вообще ни для кого не звезда": Полина Агуреева рассказала об отношениях с сыновьями 11:16Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации 10:22В шоу "Маска" на НТВ разоблачили Коровку 09:57Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию 09:06"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 08:27К концу недели в Москву может прийти оттепель 04:17Автор песни "Baby tonight" вступился за Ольгу Бузову в конфликте с Ладой Дэнс 00:46"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 00:24Анна Калашникова обесценила высшее образование 21:29ТЕСТ: только настоящий поклонники советских мультфильмов назовет всех артистов озвучки 18:09Продюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 14:23Деми Мур рассказала о выходе из зоны комфорта для откровенных сцен в "Субстанции" 12:05Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами 08:33Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты 20:17Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери 16:38Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной 14:31Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования 12:42Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы 09:52Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN 06:42Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Уколова попросила интимный совет у Апиной перед соитием с "мужем" певицы

Уколова попросила интимный совет у Апиной перед соитием с "мужем" певицы
3

Анастасия Уколова стала "нежной Аленой Апиной" в сериале Никиты Власова "Комбинация", который вышел в сентябре 2024 года на Wink. Этот байопик о первой в Советском Союзе женской поп-группе полюбился зрителям.

В сериале Алену Апину сыграла актриса Анастасия Уколова. "Иногда я смотрела и совсем не понимала, кто же там? Я? Она? – признается певица. – Ей удалось ухватить все мои детали: мимику, манеру, поведение. Мы с ней говорили несколько раз, встречались".

"Однажды Настя позвонила мне и сказала: "Алена, здравствуй! У меня завтра первая постельная сцена с "Иратовым". Что мне делать?" Я ответила: "Милочка, ну тут сама, сама, сама…”" – разоткровенничалась 60-летняя Апина.

Напомним, Александр Иратов был вторым мужем Алены Апиной. Они познакомились в 1991 году на музыкальном фестивале в Ташкенте, который организовал Иратов совместно с телекомпанией "ВиД".Поскольку в гостиницах мест не нашлось, "Комбинацию" тогда расселили в доме престарелых, чем артисты выразили недовольство. Александр урегулировал конфликт, тогда-то и познакомился с Аленой Апиной. Осенью 2016 года Апина сообщила о разводе с Иратовым.

Фото: пресс-служба

Во время популярного утреннего шоу "Первая Смена" на "Ретро FM" Апина рассказала и о ритуалах, которые есть у нее перед выходом на сцену: "Черных кошек, белых зайцев, прочую живность и нечисть абсолютно не приветствую в жизни! Все зависит от того, хорошо ли я спала, что я ела и как много улыбок встретила по дороге на площадку. Выход на сцену – очень сложный и волнительный момент. Но потом там я очень быстро меняюсь. Не знаю, что это… Наверно, инопланетяне какие-то. Становлюсь совершенно другим человеком, абсолютно не властным над ситуацией".

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2025, 17:40
Фото: пресс-служба
"Первая Смена" на "Ретро FM" ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новый имидж Алены Апиной ошеломил публику

Алена Апина стала солисткой "Комбинации" в 1988 году.
Продюсером группы был Александр Шишинин.
У Апиной было весьма бурное прошлое.
Тем не менее, за артисткой закрепился образ романтической женщины.
Певица обладает завидной фигурой.
Алена потрясла фанатов, выпустив клип на песню "Близость", в котором предстала в провокационном образе.
Певица смело демонстрировала фигуру в одном белье.
Теперь Алена снимается в пикантных фотосессиях.
Клип на ее вторую новую песню "Девушка Бонда" оказался еще "горячее".
53-летняя Алена Апина готова к экспериментам.

По теме

Угон и ограбление: Апина откровенно рассказала об опыте обращений в полицию

"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева

"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева
Зимний фестиваль Юрия Башмета в Сочи – это всегда созвездие знаменитых вокалистов, актеров, музыкантов. Но в этом году тут присутствует и Игорь Разумовский – ударник Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", ставший звездой соцсетей. Официально должность 54-летнего Игоря Разумовского называется "солист-регулятор группы ударных инструментов".

Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов

Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов
Певица Сати Казанова поделилась с поклонниками радостной новостью. Певица рассказала, когда она планирует вернуться к концертной деятельности после рождения дочери. Артистка заявила, что уже в марте собирается устроить гастроли.

Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком

Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком
Певица Глюкоза поделилась с поклонниками переживаниями из-за утраты. Артистка до сих пор не может смириться с тем, что потеряла бабушку. В своем трогательном посте в социальных сетях певица вспомнила о родственнице в день ее рождения, который мог бы стать 94-м.

Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы

Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы
Павел Прилучный – один из самых ярких представителей российского кинематографа. Артист на слуху у зрителей благодаря множеству успешных проектов. Прилучный продолжает активно сниматься и не теряет популярности.

Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете

Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете
Одного из самых красивых актеров советского кино Олега Стриженова не стало 9 февраля. С ним прощались в Храме Святителя Николая на Трех Горах. А похоронили на престижном Троекуровском кладбище. Отпевавший артиста священник сообщил родным об участи Стриженова на том свете. "Мертвенное последование", как отпевание называется в Требнике, совершал протоиерей Владимир Волгин.

Выбор читателей

17/02Пнд9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад 17/02ПндСтас Костюшкин принял решение покинуть Россию 17/02Пнд"Видел победителей и покруче": Миронов высказался о номинировании Борисова на "Оскар" 17/02Пнд"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности": Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном 16/02ВскПродюсер рассказал, перед кем сейчас выступает Вика Цыганова 17/02ПндСтилист Влад Лисовец смертельно болен