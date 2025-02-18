Уколова попросила интимный совет у Апиной перед соитием с "мужем" певицы

Анастасия Уколова стала "нежной Аленой Апиной" в сериале Никиты Власова "Комбинация", который вышел в сентябре 2024 года на Wink. Этот байопик о первой в Советском Союзе женской поп-группе полюбился зрителям.

В сериале Алену Апину сыграла актриса Анастасия Уколова. "Иногда я смотрела и совсем не понимала, кто же там? Я? Она? – признается певица. – Ей удалось ухватить все мои детали: мимику, манеру, поведение. Мы с ней говорили несколько раз, встречались".

"Однажды Настя позвонила мне и сказала: "Алена, здравствуй! У меня завтра первая постельная сцена с "Иратовым". Что мне делать?" Я ответила: "Милочка, ну тут сама, сама, сама…”" – разоткровенничалась 60-летняя Апина.

Напомним, Александр Иратов был вторым мужем Алены Апиной. Они познакомились в 1991 году на музыкальном фестивале в Ташкенте, который организовал Иратов совместно с телекомпанией "ВиД".Поскольку в гостиницах мест не нашлось, "Комбинацию" тогда расселили в доме престарелых, чем артисты выразили недовольство. Александр урегулировал конфликт, тогда-то и познакомился с Аленой Апиной. Осенью 2016 года Апина сообщила о разводе с Иратовым.

Во время популярного утреннего шоу "Первая Смена" на "Ретро FM" Апина рассказала и о ритуалах, которые есть у нее перед выходом на сцену: "Черных кошек, белых зайцев, прочую живность и нечисть абсолютно не приветствую в жизни! Все зависит от того, хорошо ли я спала, что я ела и как много улыбок встретила по дороге на площадку. Выход на сцену – очень сложный и волнительный момент. Но потом там я очень быстро меняюсь. Не знаю, что это… Наверно, инопланетяне какие-то. Становлюсь совершенно другим человеком, абсолютно не властным над ситуацией".