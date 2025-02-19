Игорь Николаев судится с продавцами сувениров

Игорь Николаев зарегистрировал право на исключительное использование строки из своей песни.

Известный российский поэт и исполнитель Игорь Николаев подал в суд на продавцов сувениров. Как стало известно СМИ, композитор требует взыскать с поставщиков сувениров, продающих товары с надписью "Выпьем за любовь", более миллиона рублей.

Напомним, это уже не первый иск от Николаева. Недавно его имя также звучало в контексте дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности. В предыдущих случаях суммы исковых требований составляли 800 и 250 тысяч рублей соответственно.

Подавая в суд, Игорь Николаев надеется пресечь несанкционированное использование популярной строки из его песни и защитить свои права совместно с компанией, имеющей лицензию на использование его брендов. Несмотря на это, в настоящее время в интернете активно продаются различные товары с надписью "Выпьем за любовь", включая кружки, футболки и предметы домашнего декора.

Решение суда еще не оглашено, но эксперты прогнозируют, что оно, вероятно, будет вынесено в пользу истца. Как отметила исполнительный директор федерального патентного бюро Елена Лучинина, право на фразу "Выпьем за любовь" Игорю Николаеву было предоставлено в октябре 2023 года, и теперь она находится под правовой охраной во всех секторах торговли и услуг.

Эксперт подчеркнула, что как владелец данного товарного знака, Николаев вправе требовать компенсации от тех, кто использует название его песни в коммерческих целях без соответствующего разрешения. Например, нанесение этой фразы на одежду или посуду с целью получения прибыли является нарушением закона, поскольку недобросовестные предприниматели стремятся нажиться на популярности известного выражения.

Размер компенсации может колебаться от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, а также доходить до двойной стоимости незаконно произведенной продукции, в зависимости от продолжительности нарушения и объема продаж.

В прошлом году, в июне, появилась информация о том, что Игорь Николаев предъявил претензии блогеру Карине Мурашкиной, потребовав выплаты в размере 1,5 миллиона рублей за использование его культовой песни. Блогер разместила короткие видеоролики с фрагментом композиции на своем канале на YouTube.

